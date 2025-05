Ogni città italiana vive il passaggio del Giro d’Italia come un momento speciale e lo sarà in particolare per Cesano Maderno, che quest’anno ospiterà per la prima volta nella storia l’arrivo di una tappa della Corsa Rosa. Si stanno ultimando i preparativi per giovedì 29 maggio, quando si concluderà a Cesano Maderno la 18esima tappa del Giro d’Italia, che prevede un percorso prevalentemente pianeggiante di 144 km con partenza da Morbegno. Per l’occasione il Comune di Cesano Maderno ha predisposto un importante macchina organizzativa, per permettere a tutti di vivere al meglio la manifestazione.

Sono stati organizzati per l'occasione 50 eventi all’interno del programma #occhialgiro, tra cui la Notte rosa, che si svolgerà venerdì 23 maggio dalle 19 alle 24 nel centro storico della città.

Il Sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca: ‘Un evento di assoluto prestigio per la nostra città’

Durante la conferenza stampa di presentazione, il Sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca ha sottolineato la grande attesa per un evento storico per la città, che sta coinvolgendo moltissime realtà diverse del territorio, sportive, economiche e sociali. Bocca ha dichiarato: “È prevista la presenza in città di circa 50mila spettatori, un’occasione di visibilità per il nostro territorio, di promozione per le attività economiche e il commercio, di festa e di divertimento per gli appassionati di sport e ciclismo.

È un evento storico, di grande e assoluto prestigio per la nostra città”.

Il Sindaco ha inoltre ringraziato in modo particolare i 229 i volontari che hanno dato la loro disponibilità per l’evento, definendolo un “Gesto molto generoso che mi riempie di grande fiducia”. Inoltre è stato anche espresso l’apprezzamento per le 34 aziende che hanno deciso di sostenere il progetto come sponsor e il grande interesse di cittadini e commercianti per allestire vetrine e case con striscioni, stendardi e decorazioni rosa. Grande attenzione anche per la sicurezza con un Piano Safety e Security, che coinvolge tutte le Autorità competenti per pianificare presidi di sicurezza ed emergenza attivi sia per i visitatori che per i cittadini cesanesi.

Il Giro a Cesano Maderno: la mappa interattiva del percorso

Il Comune di Cesano Maderno ha realizzato una mappa interattiva del percorso, che permette di visualizzare in modo rapido e facile vie, parcheggi, aree verdi attrezzate, luoghi di interesse e tutto ciò che può essere utile per orientarsi ed essere informati in vista dell’arrivo della 18esima tappa del Giro d’Italia.

Sono previste modifiche significative alla viabilità in città e in particolare all’area del traguardo della corsa, compresa tra Corso Roma, via Dante, piazza XXV Aprile e vie adiacenti, dove sarà inibita la circolazione e la sosta già dalle prime ore del mattino. L’invito è quello di utilizzare il più possibile mezzi alternativi alle auto, come bici o treni per recarsi in città.

Inoltre il 29 maggio tutte le scuole del territorio di ogni ordine e grado saranno chiuse per evitare spostamenti da e per i diversi plessi scolastici. Per tutte le informazioni utili i cittadini possono visitare il sito Internet del Comune di Cesano Maderno.