Mentre il Giro d'Italia si avvia al gran finale con la vittoria ancora in bilico tra Del Toro, Carapaz e Yates, dallo scrigno dei ricordi riaffiora una delle pagine più epiche della storia della corsa. Il 5 giugno 1988, con Franco Chioccioli in maglia rosa, il Giro d'Italia affrontò una giornata rimasta scolpita nella memoria degli appassionati di ciclismo e che ancora oggi fa discutere. La corsa salì sul Passo Gavia, una montagna allora poco conosciuta, dal fondo sterrato, trovando un clima da tregenda, tra neve e gelo. A transitare per primo in vetta al Gavia fu l'olandese Johan Van der Velde, di cui poi si persero le tracce nella discesa.

Tra scene apocalittiche e corridori semi congelati, fu Erik Breukink a vincere la tappa, mentre Andrew Hampsten si impossessò della maglia rosa, poi portata fino alla fine. A tanti anni di distanza, Van der Velde ha raccontato che nella discesa del Gavia si verificò di tutto. "Siamo saliti su un furgone e siamo andati a valle con altri corridori", ha ricordato l'ex corridore olandese.

'Ero sicuro di vincere, ma dopo due km di discesa mi sono fermato'

La tappa era la Chiesa in Valmalenco–Bormio del 5 giugno 1988, una giornata entrata di diritto nella storia del ciclismo. Il Passo Gavia era stato affrontato dal Giro d'Italia solo una volta in precedenza, nel lontano 1960. La strada era ancora sterrata, poco conosciuta, e con le incognite legate all'alta quota, oltre 2.600 metri al passo.

I corridori trovarono delle condizioni critiche lungo la salita, con la neve che cominciò a cadere sempre più fitta, trasformando il fondo stradale in una carrareccia fangosa. Il peggio, però, doveva ancora arrivare.

Mal assistiti e poco coperti, molti corridori affrontarono la discesa successiva finendo per congelarsi. In vetta al passo transitò per primo l'olandese Johan Van der Velde, che proseguì per la discesa con la sola maglietta ciclamino. Di lui si persero poi le tracce, fino a ritrovarlo in fondo all'ordine d'arrivo. Su quello che avvenne davvero in quella discesa, di cui si sono raccontate storie surreali, ha fatto luce lo stesso Van der Velde. "Non avevo né manicotti, né giacca, né berretto.

Con la neve in testa, ho scalato il Gavia", ha raccontato l'ex campione olandese a Wieler Revue. "Sono stato il primo a raggiungere la cima ed ero sicuro di vincere la tappa", ha continuato Van der Velde, spiegando di non essersi reso conto dei pericoli che stava correndo.

"Forse ero un po' in ipotermia in quel momento, ma non ho avuto problemi per via dell'adrenalina. La strada era completamente coperta di neve e doveva esserci un massaggiatore con una giacca ad aspettarmi da qualche parte, ma non l'ho mai visto", ha raccontato Van der Velde, che così si buttò nella discesa, con temperature glaciali, senza nient'altro che la sua maglietta ciclamino. "Dopo un paio di chilometri di discesa sono stato preso da un freddo terribile, mi sono dovuto fermare", ha raccontato l'ex corridore, che trovò finalmente assistenza, ma quando ormai era troppo tardi.

'Ai miei occhi era come barare'

"Il direttore di corsa mi ha dato una giacca, un berretto e dei guanti, ma nel frattempo ero fermo da qualche minuto e Hampsten e Breukink mi hanno superato", ha ricordato Van der Velde, che fu superato anche dal connazionale Peter Winnen. "Siamo saliti su un furgone e siamo andati a valle con un bel po' di corridori", ha proseguito, raccontando che dopo qualche dubbio decise di proseguire la corsa, nonostante quell'aiuto proibito. "In realtà non volevo continuare perché era come barare ai miei occhi. Ma in quel Giro d'Italia sono comunque riuscito a portare la maglia a punti al traguardo", ha ricordato l'ex campione.

Van der Velde ha raccontato che non fu la stanchezza o la durezza della tappa a farlo fermare, ma solo il freddo.

"Non ero a pezzi, ma quando sei sopraffatto dal freddo, non c'è modo di salvarti. Tremavo sulla bici e non riuscivo più a frenare, non potevo pedalare perchè mi sarei davvero messo in pericolo", ha raccontato.