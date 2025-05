Sarà una finale tutta italiana a decretare la squadra campionessa d'Europa di volley. Oggi (domenica 4 maggio) si svolge la finalissima della CEV Champions League 2024-25 di pallavolo femminile. Alle ore 18 presso la Ulker Sports Arena di Istanbul, in Turchia, si gioca il match tra l’A.Carraro Prosecco Doc Conegliano e la Savino Del Bene Scandicci. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su DAZN e NOW.

Si tratta della sesta volta nella storia che l’atto conclusivo della Champions League sarà tutto italiano, inoltre c'è quindi già la certezza che arriverà il diciannovesimo trionfo azzurro nella competizione.

Per il secondo anno consecutivo l’Italia completerà anche il triplete di coppe europee nella stessa stagione, sarebbe l’ottavo di sempre. Inoltre c’è anche la possibilità di vedere un podio continentale tutto italiano, visto che alle ore 15 la Numia Vero Volley Milano si giocherà la finale per il terzo posto contro il VakifBank Istanbul.

Come arrivano Conegliano e Scandicci alla finale di Champions League

La A.Carraro Prosecco Doc Conegliano proverà oggi a conquistare la terza Champions League della sua storia, dopo il successo dello scorso anno contro Milano e quello del 2021 contro il VakifBank Istanbul. Un trionfo che sarebbe storico, visto che le Pantere farebbero il Grande Slam, vincendo tutti i trofei della stagione, dopo aver già conquistato lo Scudetto, la Supercoppa, la Coppa Italia e il Mondiale per Club.

La formazione allenata da coach Daniele Santarelli in semifinale ha superato la Numia Vero Volley Milano con il punteggio di 3-1 (21-24, 25-20, 17-25, 23-25) al termine di un match combattuto.

Dall’altra parte invece la Savino Del Bene Scandicci proverà a conquistare per la prima volta nella sua storia la Champions League, al termine di un cammino europeo memorabile, in cui ha vinto tutte le gare disputate e non ha mai concesso nemmeno un set alle avversarie. La formazione allenata da coach Marco Gaspari ha confermato di trovare energie supplementari nella competizione continentale, anche in semifinale. Infatti Scandicci, che in Serie A1 era uscita in semifinale playoff contro Milano, ieri ha travolto le quotate avversarie del VakifBank Istanbul con il netto punteggio di 0-3 (12-25, 19-25, 21-25) giocando una partita praticamente perfetta.

Le protagoniste attese in campo

In questa finale di Champions League tra Conegliano e Scandicci si sfideranno delle vere fuoriclasse di questo sport, in grado di fare la differenza in ogni momento con le proprie giocate. Tra le Pantere i riflettori saranno puntati in particolare su Zhu, che ha messo a referto ben 21 punti in semifinale, in cui è stata eletta MVP Isabelle Haak, altra protagonista attesa insieme a Gabi. Dall’altra parte tra le toscane sarà ancora Ekaterina Antropova a provare a mettere in difficoltà le avversarie, dopo i 17 punti a segno in semifinale, oltre a Ognjenovic, MVP del match, e Herbots.