Questo fine settimana si svolgerà la Final Four di CEV Champions League 2024-25 di pallavolo femminile, con le ultime sfide della stagione che decreteranno la nuova squadra campionessa d'Europa. La fase finale del massimo torneo continentale si svolgerà a Istanbul, in Turchia. Ad aprire il programma sarà il derby italiano in semifinale tra l’A.Carraro Prosecco Doc Conegliano e la Numia Vero Volley Milano, mentre successivamente la Savino Del Bene Scandicci affronterà le padrone di casa del VakifBank Istanbul. Si tratta della prima volta che tre squadre italiane partecipano alla Final Four del torneo, mentre è la seconda in assoluto che accade nelle semifinali, dopo il precedente della stagione 2020-21.

Il match tra Conegliano e Milano si svolgerà sabato 3 maggio alle ore 15.00 presso la Ulker Sports Arena di Istanbul. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su DAZN. Sarà una gara secca, quindi la vincitrice dell’incontro andrà in finale a giocarsi il titolo, mentre la perdente disputerà la finale per il terzo posto. Una sfida ormai abituale in questa stagione, che ha visto Conegliano e Milano affrontarsi in tutte le competizioni.

I precedenti tra Conegliano e Milano

Il match di questa Final Four tra A.Carraro Prosecco Doc Conegliano e Numia Vero Volley Milano sarà la sfida numero 46 tra le due squadre. Il bilancio complessivo è nettamente a favore di Conegliano, che ha ottenuto quaranta vittorie, contro le sei di Milano.

In questa stagione le due squadre si sono già affrontate otto volte, in cui hanno sempre vinto le Pantere. Oltre al campionato, si sono infatti incrociate anche in Supercoppa, Coppa Italia e Mondiale per club. Il confronto più recente è quello della finale scudetto della Serie A1, in cui la squadra di coach Daniele Santarelli ha conquistato il tricolore in tre gare, superando le meneghine con i risultati di 3-1, 0-3 e 3-0. L’ultimo precedente in Champions League è invece la finale della scorsa edizione ad Antalya, in cui Conegliano ha alzato il trofeo grazie alla vittoria con il punteggio di 3-2 nei confronti di Milano.

Le protagoniste attese in campo

Quella tra Conegliano e Milano è una sfida in cui si affrontano giocatrici di altissimo livello, pronte a mettere in campo i loro colpi migliori per trascinare la propria squadra al successo.

In questo match vedremo quattro giocatrici che hanno già vinto il titolo di MVP della Champions League, ovvero Zhu (2017), Gabi (2022) e Isabelle Haak (2024) tra le Pantere, mentre per le meneghine Paola Egonu (2019, 2021, 2023). Per l’opposta azzurra si tratta della sesta partecipazione consecutiva alla fase finale del torneo.