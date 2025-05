L’Italia torna in campo a Modena, per il secondo match dell'AeQuilibrium Cup Women Elite. Il torneo quadrangolare amichevole di pallavolo, in corso di svolgimento presso il PalaPanini, prevede oggi (sabato 24 maggio) alle ore 20.00 la sfida tra Italia e Turchia. Si tratta di un match di alto livello, visto che di fronte si troveranno le azzurre, campionesse olimpiche in carica, e le turche, campionesse europee in carica. Il match sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre) e in diretta streaming su Discovery+.

Per le azzurre la partita odierna sarà l’occasione per ripetersi e restare a punteggio pieno dopo che nel match d'esordio contro l’Olanda di ieri è arrivata una vittoria al tiebreak per 3-2: la Turchia è invece reduce dal successo per 3-1 contro la Germania. In questa seconda giornata di gare è previsto anche un altro incontro, quello tra Germania e Olanda, che si giocherà alle ore 16:30.

Il risultato del match d’esordio contro l’Olanda

La prima edizione dell'AeQuilibrium Cup Women Elite si è aperta ieri (venerdì 23 maggio) quando al PalaPanini di Modena le azzurre hanno affrontato l’Olanda.

Il match è terminato con la vittoria al tiebreak delle nostre portacolori, che si sono imposte con il punteggio di 3-2 (25-14;30-32; 25-15; 24-26; 15-10).

Una partita molto combattuta ed intensa, in cui le azzurre sono partite forte dominando il primo set.

Nel secondo è però arrivata la reazione delle olandesi, che si sono imposte ai vantaggi. Nel terzo parziale l’Italia è tornata padrona, dovendosi però nuovamente piegare al quarto set.

Al tiebreak come accennato, sono state le azzurre a imporsi.

Le azzurre convocate dal CT Julio Velasco

Per l'AeQuilibrium Cup Women Elite, il commissario tecnico Julio Velasco ha convocato quindici atlete, che prima di affrontare questo quadrangolare amichevole, si sono preparate nel collegiale tenutosi a Modena.

Di seguito la lista delle azzurre chiamate dal CT per questa manifestazione: Jennifer Boldini, Carlotta Cambi, Alice Degradi, Eleonora Fersino, Giorgia Frosini, Gaia Giovannini, Anna Gray, Adhuoljok John Majak Malual, Ilenia Moro, Matilde Munarini, Alice Nardo, Stella Nervini, Linda Nwakalor, Loveth Omoruyi, Benedetta Sartori.

Nel gruppo non figurano diverse big del giro della nazionale, che devono ancora ultimare la preparazione in un apposito raduno in corso di svolgimento a Milano: presto torneranno a disposizione del CT.