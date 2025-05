È iniziato il conto alla rovescia per l’esordio in Nations League 2025 della nazionale italiana femminile di pallavolo. Le campionesse olimpiche in carica sono pronte ad affrontare questo evento, in cui l’obiettivo sarà confermarsi ai vertici internazionali. Le nostre portacolori proveranno a replicare il successo dello scorso anno, in cui l’Italia sconfisse in finale il Giappone per 3-1 con Paola Egonu MVP del torneo. In questa edizione le azzurre avranno subito un grande match d’esordio, quello contro gli Stati Uniti, che aprirà il torneo il 4 giugno e l’Italia affronterà la prima settimana di partite a Rio de Janeiro (Brasile).

Per questo grande evento il commissario tecnico Julio Velasco ha ufficializzato oggi le convocate azzurre, con la lista completa delle giocatrici che prenderanno parte alla Nations League 2025.

Le convocate di Julio Velasco per la Nations League

Per la Nations League 2025 saranno 14 le giocatrici che rappresenteranno la nazionale italiana in questo importante evento. Di seguito l’elenco completo delle conciate dal commissario tecnico Julio Velasco. Le palleggiatrici saranno Carlotta Cambi e Alessia Orro, mentre le schiacciatrici saranno Alice Degradi, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi e Gaia Giovannini. Come centrali troviamo Anna Danesi, che sarà il capitano dell’Italia Linda Nwakalor e Sarah Fahr.

A livello di opposti ci saranno Paola Egonu, Ekaterina Antropova e Adu Malual, quest'ultima in grande evidenza nelle ultime amichevoli disputate. Infine a ricoprire il ruolo di libero della nazionale ci saranno Monica De Gennaro ed Eleonora Fersino.

Il cammino di preparazione per la Nations League

La nazionale italiana femminile di pallavolo ha cercato di prepararsi al meglio per l'esordio in Nations League, con una serie di partite amichevoli e appositi raduni collegiali per affinare i meccanismi di squadra e la condizione. Le azzurre hanno iniziato la stagione con i BPER Test Match, vincendo la prima partita con la Germania per 3-1 e poi perdendo la seconda con lo stesso punteggio. Poi le campionesse olimpiche hanno giocato la AeQuilibrium Cup Women Elite, prima edizione del torneo internazionale amichevole.

L’Italia ha affrontato nel primo match l’Olanda vincendo al tie-break. Nella seconda partita in programma, quella con la Turchia, le azzurre hanno ottenuto un altro successo al tie-break contro un avversario di livello, restando così a punteggio pieno in classifica. Nell’ultimo incontro del torneo, le nostre portacolori hanno affrontato nuovamente la Germania, contro cui è arrivata una sconfitta per 1-3, che ha impedito di vincere il trofeo amichevole.