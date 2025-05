Prosegue la serie della Finale Scudetto SuperLega 2025 di pallavolo maschile tra Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova. Nei primi due match è stato determinante il fattore campo e ora entrambe le squadre sanno quanto sia importante vincere la terza sfida per indirizzare la serie a proprio vantaggio. Domenica 4 maggio alle ore 15.20 si giocherà Gara 3 tra Trento e Civitanova presso la ilT quotidiano Arena, che sarà ancora una volta sold out per la partita. Il match sarà trasmesso sia in diretta tv in chiaro su Rai 2 che in diretta streaming su DAZN.

I risultati della serie tra Trento e Civitanova

La serie di questa finale scudetto è attualmente in parità sull’1-1 con i primi due match che si sono conclusi entrambi con il massimo scarto. Nel primo incontro, che si è svolto domenica 27 aprile alla ilT quotidiano Arena di Trento, i padroni di casa hanno vinto con il punteggio di 3-0 (25-20, 25-23, 25-21). Per la squadra guidata da coach Fabio Soli è arrivato il diciottesimo successo consecutivo in casa, frutto di una partita praticamente impeccabile dal punto di vista difensivo, con undici muri diretti e un’ottima ricezione sulle battute degli avversari. Gli ospiti hanno invece peccato di forza in attacco, non trovando i colpi giusti nelle fasi calde della sfida.

Nella partita di Gara 2, che si è disputata giovedì 1 maggio presso l’Eurosuole Forum di Civitanova, la formazione allenata da Giampaolo Medei ha invece ribaltato la situazione, riuscendo a centrare la vittoria per 3-0 (25-21, 25-21, 25-22). I cucinieri, trascinati dagli oltre quattromila tifosi presenti, sono riusciti a fare la differenza con i colpi di grande qualità dei propri giocatori più in forma. Nel primo set infatti è stato decisivo Bottolo con nove punti di cui quattro ace, nel secondo si è messo in luce Boninfante, mentre nel terzo Nikolov ha messo a segno sette punti. Il tutto completato da una buona prestazione di squadra complessiva, mentre i dolomitici pur rispondendo bene, non sono riusciti a impattare sul punteggio.

La sfida a distanza tra Michieletto e Bottolo

Nella sfida tra Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova sono due i giocatori in particolare su cui saranno puntati i riflettori in campo, ovvero gli schiacciatori azzurri Alessandro Michieletto e Mattia Bottolo. Tra i dolomitici Michieletto è stato uno dei migliori in questa stagione e lo ha confermato in Gara 1, in cui è stato eletto come MVP del match grazie a 20 punti e una percentuale del 54% a rete. Buona prestazione anche in Gara 2, in cui ha fatto 11 punti, meglio di lui solo Gabi Garcia con 12. Dall’altra parte tra le file dei cucinieri, Bottolo è stato MVP di Gara 2 con 16 punti a referto, di cui sei in battuta, sapendo reagire al meglio dopo una Gara 1 in cui aveva realizzato solo tre punti.