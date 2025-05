Questa sera l’Itas Trentino avrà il primo match ball per conquistare lo scudetto di pallavolo maschile. Infatti stasera (mercoledì 7 maggio) alle ore 20:30 presso un Eurosuole Forum ancora sold-out, ci sarà Gara 4 tra Civitanova e Trento per la Finale Scudetto SuperLega 2025 di pallavolo maschile. I dolomitici sono in vantaggio per 2-1 nella serie al meglio delle cinque partite e in caso di vittoria nel match odierno conquisterebbero il sesto tricolore della propria storia. Dall’altra parte la Cucine Lube Civitanova proverà a sfruttare il sostegno del proprio pubblico per riaprire i giochi e provare una rimonta, come già accaduto nella semifinale contro la Sir Susa Vim Perugia.

Nel caso in cui Civitanova vincesse questa sera, si andrebbe allo spareggio di Gara 5 dell'11 maggio, che si giocherebbe sul campo di Trento, visto il miglior piazzamento ottenuto in Regular Season. La partita Civitanova-Trento sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport e in diretta streaming su DAZN, Rai Play e Volleyball TV.

Risultati e statistiche della serie tra Trento e Civitanova

La serie della Finale Scudetto SuperLega tra Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova è attualmente sul punteggio di 2-1 a favore dei dolomitici. Fino ad ora è stato sempre decisivo il fattore campo, visto che in Gara 1 a Trento hanno vinto i padroni di casa per 3-0 (25-20, 25-23, 25-21). Poi in Gara 2 all’Eurosuole Forum si è imposta Civitanova per 3-0 (25-21, 25-21, 25-22).

Infine nel match di Gara 3 a Trento è arrivata la seconda vittoria per la squadra allenata da Fabio Soli per 3-0 (25-22, 25-18, 25-18).

Tutte le prime tre gare si sono concluse quindi con il punteggio di 3-0, come era già avvenuto in passato durante la semifinale della stagione 2021/22, proprio tra Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova, ma in quel caso il punteggio era 2-1 a favore dei biancorossi, che vinsero poi il titolo.

Nella storia delle finali scudetto era invece capito prima d’ora una sola volta che le prime partite della serie si erano concluse in tre set e si tratta della finale 1991/92, quando la Maxicono Parma conquistò il titolo vincendo la serie contro il Messaggero Ravenna per 3-0.

Le giocate decisive di Alessandro Michieletto

In questa Finale Scudetto c’è stato un giocatore che ha dimostrato nuovamente tutta la sua classe e di poter fare la differenza con le sue giocate, si tratta di Alessandro Michieletto. Lo schiacciatore azzurro dell’Itas Trentino, fresco di convocazione con la Nazionale per la prossima Nations League, è sempre andato in doppia cifra nei primi tre match. Nel primo incontro ha realizzato 20 punti e si è aggiudicato il titolo di MVP, poi nella seconda gara ha messo a referto 11 punti, mentre nella terza ne ha totalizzati 12.