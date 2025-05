Si avvicina sfida decisiva per decretare la terza squadra italiana che si qualificherà alla prossima edizione della CEV Champions League di pallavolo maschile. Questo fine settimana è infatti in programma Gara 2 dei playoff terzo posto della SuperLega 2025, che sono al meglio delle tre gare. Sabato 3 maggio alle ore 20:30 si giocherà il match tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Sir Susa Vim Perugia presso il Palabanca Sport. Perugia è avanti 1-0 nella serie e in caso di vittoria in trasferta chiuderebbe i conti e otterrebbe il pass di qualificazione per la Champions League.

Dall’altra parte Piacenza proverà a sfruttare il supporto del proprio pubblico per ottenere una vittoria che riporterebbe la serie in parità e in tal caso si giocherebbe poi Gara 3 in Umbria. La squadra che uscirà sconfitta da questa serie si dovrà accontentare invece di un posto nella CEV Cup, il secondo torneo continentale per odine di importanza. Il match tra Piacenza e Perugia sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

Il risultato di Gara 1 tra Perugia e Piacenza

Nel match di Gara 1 delle finali playoff terzo posto tra Sir Susa Vim Perugia e Gas Sales Bluenergy Piacenza, andato in scena martedì 29 aprile sul campo del PalaBarton Energy, i Block Devils si sono imposti con il punteggio di 3-1 (37-35, 25-18, 19-25, 25-18).

Il primo set è stato combattono su ogni pallone e ha avuto una durata complessiva di ben 47 minuti. I padroni di casa erano riusciti a portarsi in vantaggio sul 22-15, ma poi la squadra guidata da coach Ljubo Travica è riuscita a rimontare lo svantaggio di sette punti e portare così il set ai vantaggi. Qui si è andati ad oltranza, con il punto decisivo che è arrivato con l’ace di Kamil Semeniuk. Poi i Block Devils hanno vinto agevolmente il secondo set, ma nel terzo è arrivata nuovamente la reazione degli emiliani, che sono rimasti così in partita. Nel quarto parziale però la formazione allenata da coach Angelo Lorenzetti ha fatto nuovamente la differenza, andando a chiudere il match con i dati complessivi di un 52% di efficacia in attacco, sette muri e cinque ace a segno.

I giocatori attesi in campo

Per la Gas Sales Bluenergy Piacenza lo starting six di Gara 1 è stato costituito da Brizard e Romanò in diagonale, Simon e Bovolenta al centro, Maar e Mandiraci alla banda, Scanferla come libero. Un match in cui sono pesate anche le numerose assenze, visto che tra gli indisponibili c’erano Kovacevic, Ricci, Galassi e Loreti, le cui condizioni andranno valutate in vista di Gara 2.

Dall’altra parte Perugia è partita con Giannelli e Ben Tara in diagonale, Loser e Solé al centro, Semeniuk e Plotnytskyi alla banda e Colaci come libero. L’MVP del primo confronto è stato Solè, mentre i migliori realizzatori sono stati Ben Tara per i Block Devils, con 18 punti a referto, e Mandiraci e Maar per gli emiliani con 16 punti.