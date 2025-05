Il Giro d'Italia 2025 è finalmente partito. La carovana rosa si è messa in movimento oggi, venerdì 9 maggio, per la prima delle tre tappe previste in Albania, da Durres a Tirana. La corsa promette già spettacolo, visto il percorso tutt'altro che banale, con tre Gpm nella seconda parte e quasi duemila metri di dislivello. A margine della corsa, e degli aspetti più tecnici e agonistici, ha lasciato dei dubbi l'accoglienza che l'Albania ha riservato al Giro d'Italia.

Il paese balcanico non ha una grande tradizione nel ciclismo e non sembra aver accolto la corsa in modo così caloroso, come invece è avvenuto per le partenze dall'estero degli anni scorsi.

Nel loro podcast "In Koers", i due corridori olandesi Wout Poels e Dylan Van Baarle hanno raccontato di essere sbarcati in un paese in cui non c'era nessuna traccia del Giro e di aver trovato le strade attraversate dalla corsa in pessimo stato.

Poels: 'Sulle strade traffico frenetico e buche'

Nonostante facciano parte di due diverse squadre, Dylan Van Baarle e Wout Poels condividono il progetto del podcast "In Koers". Nell'ultima puntata, i due corridori olandesi hanno raccontato l'inizio della loro avventura al Giro d'Italia, l'arrivo in Albania e i giorni di attesa per la partenza della corsa. "Sono a venti minuti dal centro di Tirana" ha raccontato Poels, al via con la maglia della XDS Astana.

"Siamo all'hotel Continental, con tre o quattro stelle. Credo che si possano attaccare quelle stelle sul muro qui. È una stanza un po' datata, ma abbastanza pulita. È fattibile, ma personalmente non lo prenoterei" ha continuato il corridore olandese.

Poels ha poi raccontato con un po' di ironia la ricognizione sul percorso delle prime tappe del Giro. "Consiglio di andare in bicicletta in Albania, soprattutto se ti piace il traffico frenetico e le buche sulla strada. È una cosa impossibile. Non ho mai visto così tante buche sulla strada", ha continuato il corridore della XDS Astana. "Non piccole buche, ma veri e propri crateri. Se il mio compagno di squadra Harald Martín López fosse stato con me e fosse finito in una buca del genere, non lo avrei mai più ritrovato.

Spero che ci sia un nuovo asfalto per la corsa, perché altrimenti domani sarà un vero spettacolo" si è lamentato Wout Poels.

Roadworks are still being done near Tirana the day before the first stage of @giroditalia.



Photos below are from this afternoon. Yesterday they were working extensively on one of the climbs to get the road ready. Just in time!



📸 Bjarke Vodder Nielsenhttps://t.co/NMh7aXtCkV pic.twitter.com/OHH8ieK74p — Rasmus Nowak Franklin (@NowakFranklin_) May 8, 2025

'In Ungheria siamo stati accolti calorosamente'

Dylan Van Baarle è intervenuto per raccontare di aver trovato sulle strade dei lavori in corso dell'ultima ora. "Ci stavano ancora lavorando oggi (cioè ieri). Stavamo facendo la ricognizione sul finale della prima tappa e, poco prima di entrare in città, delle ampie sezioni di asfalto erano sparite.

Le stavano ancora riempiendo con calma. L'asfalto di quella salita finale era buono, ma la discesa è insidiosa a causa dell'asfalto scivoloso" ha raccontato il corridore della Visma Lease a Bike.

Sia Poels e che Van Baarle sono rimasti un po' stupiti per la freddezza con cui il Giro d'Italia è stato accolto in Albania. "Quando sono atterrato all'aeroporto e mi sono guardato intorno, non ho visto nulla del Giro d'Italia" ha raccontato Poels. "Ho fatto anche la grande partenza in Ungheria del 2021, lì tutto era rosa e siamo stati accolti calorosamente. Qui non abbiamo visto niente che parlasse del Giro. La presentazione delle squadre si è svolta in una bellissima piazza e c'era abbastanza gente, me ne aspettavo di meno" ha testimoniato Poels.