Domenica 8 giugno 2025, al Gold Coast Convention Centre di Broadbeach, in Australia, si terrà il match valido per il titolo mondiale IBF dei pesi cruiser tra l'australiano Jai Opetaia e il pugile italiano Claudio Squeo. L'incontro, inizialmente previsto per il 13 maggio, è stato posticipato a causa di un lieve infortunio del campione in carica Opetaia.

I protagonisti

Nato nel 1995, Jai Opetaia è uno dei pugili più temuti nella categoria dei pesi cruiser. Con un record impeccabile di 27 vittorie su 27 incontri, di cui 21 per KO, l'australiano ha conquistato il titolo mondiale IBF nel luglio 2022 battendo il lettone Mairis Briedis.

Da allora, ha difeso con successo la cintura in cinque occasioni, l'ultima delle quali a gennaio 2025 contro David Nyika, in un match vinto per KO al quarto round . Opetaia è noto per il suo stile aggressivo e la potenza dei suoi colpi, caratteristiche che lo rendono un avversario temibile per chiunque.

Claudio "Red Bull" Squeo, 34 anni, originario di Molfetta (città metropolitana di Bari), è imbattuto con un record di 17 vittorie, 9 delle quali per KO. Nel 2024 ha conquistato il titolo europeo IBF battendo ai punti il finlandese Niklas Rasanen. Il match dell'8 giugno rappresenta la sua prima esperienza internazionale, un salto significativo nella sua carriera . Squeo è conosciuto non solo per le sue abilità sul ring, ma anche per il suo impegno sociale, spesso coinvolto in iniziative contro il bullismo nelle scuole

La card completa

L'incontro Opetaia vs Squeo, titolo mondiale IBF dei pesi cruiser sarà trasmesso in diretta streaming su Dazn anche in Italia.

La trasmissione inizierà alle ore 10 italiane di domenica 8 giugno, considerando il fuso orario con l'Australia.

Oltre al main event tra Opetaia e Squeo, la serata prevede una serie di incontri di alto livello:

Conor Wallace vs Dylan Colin : Wallace, numero due nel ranking IBF dei pesi mediomassimi, affronta il francese Colin in un match cruciale per le sue ambizioni mondiali .

Tyler Blizzard vs Rocky Ogden : Sfida per il titolo vacante IBF Pan Pacific dei pesi piuma.

Ben Mahoney vs Joepher Montano: Match valido per il titolo IBF Inter-Continental dei pesi superwelter.

Questi incontri arricchiscono una card già di per sé entusiasmante, promettendo spettacolo e colpi di scena.

I pronostici - Squeo netto sfavorito

Il match tra Jai Opetaia e Claudio Squeo rappresenta una delle sfide più attese del 2025 nel panorama pugilistico internazionale. Da un lato, un campione consolidato che mira all'unificazione dei titoli; dall'altro, un outsider determinato a scrivere la storia. I pronostici sono ovviamente in larga parte favorevoli all'affermato campione australiano, abituato ad avversari di rango internazionale e a sfide probanti. Squeo invece è all'esordio su un ring internazionale e sono in molti a chiedersi se sarà capace di offrire una degna opposizione al campione in carica. In caso di vittoria si tratterebbe di un upset memorabile, ma in uno sport come il pugilato un solo colpo può cambiare le sorti di un match.

Per il 34enne nativo di Molfetta è sicuramente il "match della vita", un treno che difficilmente potrà ripassare. Per Opetaia, in caso di vittoria, si prospettano invece match interessanti. Uno su tutti cui quello con il campione WBO Gilberto Ramirez. Prima però ci sarà da vincere contro Squeo e confermarsi ancora campione.