Archiviata la due giorni dedicata alle prove a cronometro, con le conferme tricolori di Filippo Ganna e Vittoria Guazzini, i Campionati italiani di ciclismo arrivano alla seconda parte, quella delle corse in linea. Tra sabato 28 e domenica 29 giugno si assegneranno le maglie tricolori delle categorie élite e Under 23. Le corse si svolgeranno in due contesti differenti. A Darfo Boario Terme sono in scena donne e Under 23, mentre gli uomini élite assegneranno il titolo in Friuli, su un percorso di 228 km da Trieste a Gorizia. Le gare élite saranno trasmesse in diretta tv e streaming sia dalla Rai che da Eurosport.

Ciclismo, donne e Under a Darfo Boario Terme

La due giorni delle prove in linea dei Campionati italiani di ciclismo inizia sabato 28 giugno a Darfo Boario Terme. Alle ore 13 scatta la prova femminile, che vede al via sia le élite che le Under 23. Il percorso è di 130 km, con un primo circuito a sud di Darfo Boario Terme da affrontare per sei volte, con il breve strappo di Gianico.

La seconda parte della corsa sale più verso nord, con un altro circuito più ampio che prevede la salita di Colle Maddalena, una scalata di quasi quattro chilometri che viene affrontata una sola volta. Il finale è con un breve anello attorno a Darfo Boario Terme con lo strappo di Via Cornaleto, che presenta una breve punta al 17%. L'arrivo è fissato a Darfo Boario Terme, in via De Gasperi.

Nella stessa località, domenica 29 giugno si corre la prova degli Under 23 dei Campionati italiani di ciclismo. La partenza è alle 11:30 e il percorso è di 175 chilometri, con un giro in più dei circuiti di Gianico e Colle Maddalena rispetto alla prova femminile.

Gli uomini a Gorizia, decisiva la salita di San Floriano del Collio

Domenica 29 giugno è in programma anche la prova degli élite uomini. Il successore di Alberto Bettiol sarà incoronato a Gorizia, al termine di una prova di 228 chilometri. La partenza della corsa è alle 10:45 da Trieste, con una prima parte in linea che non presenta difficoltà altimetriche rilevanti. Dopo circa 150 chilometri si transita una prima volta da Gorizia, dove inizia il circuito finale da ripetere per tre volte.

L'anello è caratterizzato dalla salita di San Floriano del Collio, con l'ultimo scollinamento a soli 8 km dal traguardo.

Sia la Rai che Eurosport trasmetteranno in diretta le prove élite dei Campionati italiani di ciclismo. Sabato 28 giugno, Eurosport sarà in diretta con la gara femminile dalle ore 15:15 con il commento della coppia Panchetti–Cannone. Stesso orario per la tv di stato, che trasmetterà la prova tricolore su Rai 2.

Domenica 29 giugno, la corsa maschile di Gorizia sarà su Eurosport dalle 14:50 con la coppia Pisaneschi–Cannone. Rai 2 sarà in diretta nello stesso orario con il commento di Pancani–Petacchi.