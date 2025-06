In un Giro d'Italia avvincente e di alto livello tecnico, uno dei pochi campioni che non hanno risposto alle aspettative della vigilia è stato Tom Pidcock. Il corridore britannico era partito molto forte in questa stagione, in cui si è concentrato sul ciclismo su strada iniziando una nuova avventura come unico leader della Q36.5. Al Giro, però, Pidcock non è riuscito a lasciare il segno, nè con una vittoria di tappa, nè recitando un ruolo da protagonista in classifica generale. Il campione olimpico di mountain bike ha spiegato al Times che questi risultati al di sotto delle attese sono stati dovuti alla preparazione un po' affrettata che ha dovuto fare, senza ritiri in altura.

Pidcock: 'Abbiamo saputo di esserci a poche settimane dal via'

Secondo Tom Pidcock, il ritardo con cui l'organizzazione del Giro d'Italia ha assegnato le wildcard è stato decisivo per i suoi scarsi risultati. La sua Q36.5 non è una squadra World Tour e per partecipare al Giro ha dovuto attendere l'attribuzione degli inviti da parte di RCS Sport. Solitamente, questo avviene con diversi mesi di anticipo sulla corsa, ma quest'anno la decisione è stata ufficializzata a poche settimane dal Giro.

Gli organizzatori delle grandi corse a tappe hanno chiesto all'UCI di avere una wildcard in più rispetto agli anni scorsi, e questo ha portato al ritardo di cui si è lamentato Pidcock.

Nell'incertezza della presenza al Giro, il campione britannico non ha programmato una preparazione specifica. "Non ho fatto un ritiro di allenamento in altura o qualcosa del genere e sono arrivato al via del Giro d'Italia direttamente dalle classiche delle Ardenne" ha raccontato Tom Pidcock.

"Ho dovuto fare una preparazione molto diversa dagli altri corridori che hanno fatto la classifica generale" ha continuato il corridore della Q36.5.

"Abbiamo saputo solo poche settimane prima della partenza che saremmo stati al Giro d'Italia" si è lamentato Pidcock. "Questo non ci ha dato le migliori possibilità. Ma posso dire di avere tratto il massimo da questa situazione" ha aggiunto il corridore britannico.

Il terzo posto a Matera come miglior risultato

Tom Pidcock non ha certo brillato in questo Giro d'Italia. Il corridore britannico ha esordito con un promettente quinto posto nella tappa d'apertura a Tirana, ed è arrivato anche terzo a Matera. Pidcock è però rimasto sempre intorno alla quindicesima posizione in classifica generale, dando l'impressione di voler puntare ad un piazzamento tra i primi dieci.

Questo approccio non è stato fortunato, visto che Pidcock non si è inserito nelle fughe, che gli avrebbero dato l'opportunità di correre per una vittoria di tappa, e non è stato all'altezza sulle grandi salite dell'ultima settimana.

Il risultato finale è stato un modesto sedicesimo posto a tre quarti d'ora dal vincitore Simon Yates, al termine di un Giro d'Italia molto anonimo.