Il Campionato italiano di ciclismo ha raccontato una storia incredibile quanto emblematica dello stato del nostro movimento. Sulle strade di Gorizia, tra team World Tour e Professional, è stata una squadra amatoriale creata su iniziativa di un gruppo di appassionati a impartire una vera lezione di ciclismo e conquistare la maglia tricolore con Filippo Conca. Il corridore lecchese era rimasto senza squadra a fine 2024, non confermato dalla Q36.5 e senza altre opzioni per il suo futuro se non quella dello Swat Club, un progetto che non fa parte neanche della categoria continental, la terza del ciclismo, e non può partecipare alle corse professionistiche.

Appena vestita la maglia tricolore, che non potrà sfoggiare in corsa se non con una nuova squadra, Conca ha raccontato la sua storia, che inevitabilmente deve portare il ciclismo italiano a fare delle profonde riflessioni. "In Italia c'è una mentalità vecchia, chi punta anche sul marketing come lo Swat Club è visto come un mostro", ha commentato Conca, che ritiene questa maglia tricolore "una vittoria destabilizzante per le squadre italiane pro".

La vittoria di Conca al Campionato italiano

Con la sua maglia bianca, a distinguersi dal resto del gruppo, lo Swat Club è stato protagonista di una corsa impeccabile, una vera lezione di ciclismo, tra tattica e grinta, al campionato italiano di Gorizia. La squadra è nata su iniziativa di un blog di appassionati e cicloamatori per cercare di dare un'opportunità a quei corridori italiani rimasti senza un contratto.

Nello Swat Club vengono arruolati solo over 23, una sorta di risposta a questo ciclismo che tritura in un attimo quei corridori che non hanno un avvio di carriera fulminante, come i fenomeni Pogacar o Evenepoel. La squadra può correre solo gare dilettantistiche, ma il Campionato italiano è una prova aperta anche ai corridori elite senza un contratto pro. Fino a qualche anno fa, questi corridori avevano una gara di campionato a sè, quella degli elite senza contratto, che però è stata abolita e inglobata nella corsa elite. Ecco perchè Conca e compagno hanno potuto gareggiare a Gorizia, pur non avendo preso parte a nessuna corsa pro in questa stagione.

Lo Swat Club si è messo in evidenza fin dalle fasi iniziali della corsa, con Ginestra e Carollo, e poi nel finale con Filippo Conca e Mattia Gaffuri, che sono arrivati a giocarsi il titolo in volata con Pesenti, Covi e Aleotti.

Gaffuri si è sacrificato per aiutare Conca, che allo sprint ha avuto la meglio su Covi, corridore della corazzata UAE che vanta anche una tappa vinta al Giro d'Italia.

Il successo di Conca e dello Swat Club ha fotografato la situazione del ciclismo italiano, in cui un gruppo di cicloamatori e un sito riescono a prendere iniziative più utili della Federazione, e in cui le squadre pro appaiono legate a concetti superati in un mondo che si evolve sempre più velocemente.

'Il ciclismo si perde tanto, interessa solo il campione'

Nel dopo corsa, Filippo Conca ha raccontato la sua storia, cogliendo le riflessioni e i punti chiave di cui deve tenere conto il ciclismo italiano. Il 26 enne corridore lecchese ha spiegato di non essere stato confermato dopo due anni di gregariato alla Lotto e altri due alla Q36.5, un periodo in cui ha dovuto spesso riempire i buchi di formazione.

"Anche quando avevo una grande gamba dovevo lavorare per qualcuno, e non c'è niente di male, la squadra deve raccogliere con i capitani" ha dichiarato il neo campione d'Italia.

Conca ha spiegato di aver avuto qualche contatto in vista della stagione 2025. "Ho parlato con un paio di professional che però si sono tirare indietro a ottobre" ha raccontato Conca, che poi ha trovato questa opportunità con lo Swat Club. Il ragazzo lecchese ha colto l'occasione, pur avendo investito anche in altre strade. Laureato in economia, Conca gestisce un B&B e ha preso la patente nautica. La sensazione di avere ancora qualcosa da fare nel ciclismo è stata però troppo forte. Così Conca si è trovato coinvolto nello Swat Club, tra gare gravel e il sogno della corsa tricolore, l'unica in cui potersi confrontare con il suo vero mondo, quello dei professionisti.

"Ci credevo, c'erano pochissime possibilità, ma è successo", ha commentato Conca, che poi ha lanciato quella che, più di una critica, è apparsa come un'amara riflessione sul ciclismo italiano e le sue logiche. "Questa vittoria è un risultato destabilizzante per le squadre italiane pro. Il ciclismo si perde tanto, perchè interessa solo il campione", ha commentato il fresco tricolore, aggiungendo che il progetto innovativo dello Swat Club non è stato visto di buon occhio in un mondo molto conservatore come quello del ciclismo italiano. "C'è ancora una mentalità abbastanza vecchia. Chi punta anche sul marketing come Swat è visto come un mostro", si è sfogato Filippo Conca.