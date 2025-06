Oggi (venerdì 27 giugno) l’Italia torna in campo a Chicago per la Nations League 2025 di pallavolo maschile. Alle ore 23.00 italiane è in programma alla Now Arena la sfida con la Cina, valida come match della Pool 5 in questa seconda settimana di partite. Gli azzurri, dopo la vittoria ottenuta mercoledì contro la Polonia, hanno avuto un giorno pieno per recuperare in vista di questa importante sfida. Attualmente l’Italia si trova al quinto posto in classifica generale, con un bottino complessivo di dieci punti, frutto di quattro vittorie su cinque partite disputate.

Per gli azzurri sarà quindi importante fare risultato contro la Cina per restare tra le prime otto in ottica qualificazione alle Finals. Il match odierno tra Italia e Cina sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e VBTV, mentre non è prevista la diretta tv in chiaro dell’evento.

Presentazione del match e precedenti contro la Cina

In questa Nations League la Cina ha ottenuto per il momento due vittorie e tre sconfitte, con sette punti guadagnati e un quindicesimo posto provvisorio in classifica.

Nella prima settimana la Cina ha superato Olanda e Serbia, mentre è stata battuta da Giappone e Turchia. Una squadra guidata dall’esperto CT belga Vital Heynen, che nel primo match a Chicago ha dimostrato di avere le qualità per mettere in difficoltà i padroni di casa degli Stati Uniti, arrendendosi solo al tie-break. Un avversario quindi da non sottovalutare, come ha sottolineato il libero azzurro Fabio Balaso nel presentare il match.

Queste le sue dichiarazioni riportate dalla FIPAV: “Contro la Cina sarà una gara da approcciare fin da subito nel migliore dei modi. È un’ulteriore opportunità per migliorare le nostre dinamiche di gioco e sarà una partita tosta e impegnativa anche questa”. Quella odierna sarà la sfida numero settantuno tra Italia e Cina, con il bilancio complessivo dei precedenti che vede nettamente in vantaggio gli azzurri, che hanno ottenuto cinquantanove vittorie.

Il risultato dell’ultima partita contro la Polonia

L’Italia si presenterà alla sfida odierna contro la Cina, dopo aver aperto la seconda week di Nations League a Chicago con una vittoria al tie-break. Gli azzurri hanno battuto la Polonia con il punteggio di 3-2 (25-17, 23-25, 21-25, 25-20, 15-11).

Una partita molto impegnativa, in cui gli azzurri sono riusciti a superare i campioni d’Europa in carica, dimostrando una condizione in crescita. Dopo un primo set comandato dagli azzurri, i polacchi hanno ribaltato la situazione portandosi sul 2-1. Nel quarto parziale gli azzurri sono riusciti a trovare il break sul 15-12 e poi mantenere il vantaggio. Molto combattuto anche il tie break, che si è concluso con un ace di Rychlicki e poi una palla sbagliata in attacco dalla Polonia.