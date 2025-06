Il finale a sorpresa del Giro d'Italia, con il sorpasso di Simon Yates ai danni di Isaac Del Toro nell'ultima tappa di montagna, ha portato in casa UAE Emirates diverse critiche. Del Toro e il suo team sono stati accusati da opinionisti ed ex campioni del ciclismo, come Geraint Thomas, di aver buttato la maglia rosa con una condotta di gara incomprensibile che si è concentrata unicamente su Richard Carapaz, permettendo così a Simon Yates di involarsi indisturbato. Un po' in controtendenza con la maggior parte delle voci del ciclismo, l'ex campione e due volte vincitore del Giro d'Italia Vincenzo Nibali si è detto convinto che sia stato Carapaz a commettere degli errori sul Colle delle Finestre e a favorire così la fuga vincente di Simon Yates.

'Nessuno si aspettava Simon Yates così pimpante'

Parlando a Bicisport nel dopo tappa, Vincenzo Nibali ha analizzato l'andamento della ventesima frazione del Giro d'Italia, che ha affrontato il Colle delle Finestre concludendosi al Sestriere. "Nessuno si aspettava di vedere un Simon Yates così pimpante nella parte finale" ha commentato Nibali, ammettendo che in questa giornata decisiva si sono visti alcuni errori tattici.

"Ci sono stati degli errori, io credo di Carapaz, perchè si è visto che quando ha attaccato Yates lo ha lasciato andare" ha analizzato l'ex campione, sottolineando che gli avversari di Yates hanno sottovalutato la presenza in fuga di un corridore come Wout van Aert. "Ha fatto un grandissimo lavoro portando via Yates che si è trovato con un grandissimo Giro d'Italia" ha commentato Vincenzo Nibali.

'A nessuno piace vedere un giovane che ti ruba la popolarità'

Anche Johan Bruyneel, ex corridore e manager, ora protagonista del podcast The Move, ha assegnato a Richard Carapaz la colpa di questo strano finale di Giro d'Italia in cui i due corridori apparentemente più forti si sono annullati a vicenda. Bruyneel ha spiegato che UAE e EF hanno sbagliato a gestire la corsa nelle fasi iniziali e centrali, permettendo alla fuga con van Aert di guadagnare dieci minuti. Secondo l'ex manager belga, le squadre di Del Toro e Carapaz avrebbero dovuto inserire un uomo in fuga, come Arrieta e Steinhauser, o lavorare in testa al gruppo per limitare il distacco e rendere inutile la presenza di van Aert.

Per quanto accaduto sul Colle delle Finestre, Bruyneel ha visto in Carapaz una sorta di crisi di gelosia nei confronti del nuovo arrivato.

"Si vedeva che Del Toro era molto concentrato su Carapaz e ha fatto tutto il possibile per fermarlo sul Finestre" ha spiegato l'ex manager. "Entrambi hanno commesso degli errori, ma Carapaz ha commesso quello più grave. Ho l'impressione che, una volta capito che non poteva liberarsi di Del Toro, non gli importasse più di vincere. Ha corso da solo contro Del Toro. Sono due latini, con carattere. Carapaz è il vincitore di un grande giro, e a nessuno piace vedere un giovane rubarti la popolarità" ha dichiarato Bruyneel.