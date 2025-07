Il Tour de France di ciclismo sta trascorrendo oggi, lunedì 21 luglio, il suo secondo e ultimo giorno di riposo, prima di iniziare il blocco finale di tappe che affronterà le Alpi e porterà a Parigi. La corsa è saldamente nelle mani di Tadej Pogačar. Il campione del mondo ha dominato il trittico di tappe pirenaiche, vincendo sia a Hautacam che nella cronoscalata di Peyragudes, per poi affrontare con una strategia più attendista la giornata di Superbagneres. Nonostante il mondo del ciclismo sia ormai abituato alle esibizioni a sensazione di Pogačar, il fuoriclasse sloveno è riuscito ancora una volta a lasciare tutti a bocca aperta, ad alzare ancora il livello e regalare qualcosa di nuovo e imprevedibile.

A Hautacam, il campione della UAE ha aggredito i primi metri della salita con una violenza incredibile, costringendo subito alla resa, anche psicologica il grande rivale Jonas Vingegaard. Nella cronoscalata di Peyragudes, Pogačar ha sbalordito una volta di più, esprimendo dei numeri mai visti nel ciclismo.

A Peyragudes oltre due minuti meglio rispetto al 2022

L'analisi della tappa di Peyragudes, una cronoscalata di poco più di dieci chilometri, ha evidenziato l'eccezionalità del livello raggiunto da Tadej Pogačar. Il percorso era di dieci km e 900 metri, di cui i primi quattro in falsopiano. Da qui iniziava la vera e propria salita di sei chilometri e 920 metri con un dislivello di 581 metri e una pendenza media dell'8.4%.

Pogačar ha completato la salita di Peyragudes in 17'25'', contro i 17'54'' di Vingegaard. Questa scalata era già stata affrontata tre anni fa, nel Tour 2022, ma come arrivo di una tappa in linea. Pogačar vinse la tappa battendo allo sprint Vingegaard, dopo aver completato la salita in 19'46''.

In questa cronoscalata, Pogačar ha espresso un'incredibile VAM di 2002 in questi sette chilometri scarsi di salita, contro i 1947 di Vingegaard, i 1883 di Roglic e gli appena 1743 di Evenepoel. La VAM è un dato che indica la Velocità Ascensionale Media, cioè i metri di dislivello che un corridore è in grado di superare in un'ora di sforzo. Pur con tante variabili connesse alle diverse tipologie di salite e complessivamente al ciclismo su strada, come il clima e il vento, la VAM rappresenta un parametro interessante per avere un punto di paragone delle prestazioni espresse su scalate differenti.

Ciclismo, resiste il record di Riis a Hautacam

Nella prima delle tappe pirenaiche, quella con l'arrivo in salita a Hautacam, Pogačar ha invece mancato di poco il record che appartiene a Bjarne Riis. Il danese, che a distanza di anni ammise l'uso di prodotti proibiti, salì in 34'40'' nel suo vittorioso Tour de France del 1996.

Con il suo approccio molto aggressivo, Pogačar ha guadagnato terreno sul tempo di Riis nella prima metà della salita, ma ha avuto un calo nel finale e non è riuscito a battere il record. Lo sloveno si è fermato a 35'08'', secondo miglior tempo di sempre sulla salita di Hautacam. Vingegaard è salito in 37'18'', più o meno lo stesso tempo impiegato da Nibali per vincere nel 2014, e decisamente peggio rispetto al 36'34'' dello stesso danese nel 2022.