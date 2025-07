La batosta rimediata da Jonas Vingegaard è stato il verdetto più eclatante della quinta tappa del Tour de France, la cronometro di Caen. Su un percorso di 33 chilometri, tutti si aspettavano di vedere un confronto serrato tra il danese e Tadej Pogacar, alle spalle del grande favorito della tappa, il campione del mondo di specialità Remco Evenepoel. Se gli altri risultati hanno confermato le previsioni della vigilia, con il successo di Evenepoel e la maglia gialla passata a Pogacar, Vingegaard è stato invece il grande sconfitto della giornata. Il campione della Visma ha concluso la tappa appena l 13° posto, a 1'21'' dal vincitore e oltre un minuto dal grande rivale per la maglia gialla Tadej Pogacar.

Al termine della corsa, Vingegaard si è detto ancora fiducioso nonostante questa giornata estremamente negativa, e ha rifiutato di considerare compromesso il suo Tour de France. "Ho perso un po' di tempo, ma credo ancora di poter vincere" ha commentato il campione danese.

Vingegaard: 'Il risultato riflette le sensazioni'

Poco dopo il traguardo di Caen, Vingegaard si è fermato brevemente a parlare con i media e ha ammesso di aver capito subito di dover soffrire e correre in difesa in questa cronometro. "Non avevo le gambe", ha dichiarato il danese senza cercare scuse. "Ho perso un po' di tempo, le gambe non giravano bene. Il risultato riflette la sensazione che avevo. Ho lottato, sono rimasto sorpreso da queste sensazioni, ma a volte fa parte del ciclismo" ha commentato Vingegaard, che ora in classifica generale è sceso al quarto posto a 1'13'' da Pogacar, una situazione che potrebbe apparire come già molto compromessa.

Jonas Vingegaard ha però cercato di guardare alle prossime tappe con un atteggiamento positivo. "Fortunatamente, il Tour è ancora lungo. Credo ancora in me stesso e nel mio piano; credo ancora che possiamo vincere. il distacco ora è di circa un minuto. A prima vista sembra tanto, ma negli ultimi anni sappiamo che il Tour è stato vinto con distacchi più ampi", ha commentato Vingegaard.

'Non era quello che ci aspettavamo'

Intervistato da Wielerflits, il tecnico della Visma, Grischa Niermann, non ha nascosto la delusione per questo risultato così pesante e inatteso. "Non era quello che ci aspettavamo in termini di perdita di tempo, e dobbiamo accettarlo", ha dichiarato Niermann. "Non ho idea di cosa l'abbia causato.

Jonas ha costantemente perso tempo rispetto agli avversari, non è stata la cronometro che ci aspettavamo", ha continuato Niermann, spiegando di aver capito subito come sarebbe andata la corsa.

"Mi sono reso conto che aveva già perso otto secondi da Remco dopo quattro chilometri, il che è parecchio. È stato così per tutta la cronometro. Non ha perso molto tempo in una parte specifica, anzi, aumentava costantemente", ha concluso Niermann, promettendo battaglia per le prossime tappe di questo Tour de France.