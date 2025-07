L’Italia si gioca contro il Giappone il primo posto nel girone ai Mondiali Under 19 femminili di pallavolo. Oggi (lunedì 7 luglio) alle ore 21.15 le azzurrine scenderanno in campo per disputare l’ultimo match della Pool D. Sarà una sfida decisiva per decretare la nazionale prima del gruppo, visto che le squadre sono separate da soli due punti in classifica. Le nostre portacolori, grazie alla vittoria per 3-1 contro la Cina, si sono confermate prime a punteggio pieno, con dodici punti, mentre il Giappone è secondo a dieci. L’Italia ha già la certezza del pass di qualificazione per gli ottavi, ma vincere la pool permetterebbe di ottenere un percorso più agevole nel tabellone ad eliminazione diretta.

Inoltre chiudere la fase a gironi da imbattute, permetterebbe di avere più consapevolezza in vista dei prossimi match da dentro o fuori.

Italia-Giappone: la partita in live streaming sul canale Youtube di Volleyball World

Questa sera la nazionale italiana Under 19 femminile si troverà di fronte un avversario di livello, visto che il Giappone è a soli due punti di distanza in classifica. La squadra guidata dal tecnico Yuko Okamoto ha vinto nettamente i primi due match disputati, superando 3-0 prima il Belgio e poi la Tunisia, ma si è successivamente dovuta arrendere al tie-break contro la Cina, venendo sconfitta per 2-3. Nell’ultimo match disputato le giapponesi hanno invece superato con il punteggio di 3-0 il Cile.

Il Giappone si è qualificata a questa rassegna iridata come seconda classifica ai Campionati Asiatici Under 18 dello scorso anno e nella sua storia ha ottenuto due vittorie nei Mondiali di categoria, conquistando l’oro nel 1995 e nel 1999. Il match Italia-Giappone sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube di Volleyball World TV.

La vittoria in rimonta contro la Cina

L’Italia si presenterà a questa sfida contro il Giappone, dopo aver superato la Cina in rimonta con il punteggio di 3-1 (13-25, 28-26, 27-25, 25-17). La Cina ha messo in grande difficoltà le azzurrine nel primo set, in cui non sono mai riuscite a trovare il ritmo di gioco. Nei successivi due parziali c’è stato grande equilibrio e si è combattuto punto a punto.

La squadra del tecnico Roberta Maioli è riuscita a trovare le giocate decisive e vincere entrambi i set ai vantaggi, il secondo con attacco di Ludovica Tosini e il terzo con muro di Alessandra Talarico. Nel quarto set le azzurrine hanno trovato nuove energie fisiche e mentali, riuscendo a prendere un buon vantaggio e centrare la vittoria. La migliore realizzatrice della partita è stata nuovamente Caterina Peroni, che ha messo a referto diciannove punti. Nella graduatoria delle marcatrici, seguono poi Ludovica Tosini e la cinese Huang, entrambe con sedici punti realizzati.