La nazionale italiana femminile di pallavolo è attualmente impegnata nella Volleyball Nations League, in cui ha già centrato la qualificazione matematica per le Finals di Lodz (Polonia). Le azzurre sono quindi focalizzate su questa importante competizione, che si concluderà con la fase finale dal 23 al 27 luglio, ma l’estate avrà successivamente un'altra grande appuntamento in calendario. Infatti dal 22 agosto al 7 settembre si svolgeranno in Thailandia i Mondiali. Una rassegna iridata in cui l’Italia proverà a confermarsi sul podio per la terza volta consecutiva e magari bissare lo storico oro ottenuto lo scorso anno alle Olimpiadi di Parigi.

La lunga fase di preparazione ai Campionati del Mondo vede come prima tappa la comunicazione alla federazione internazionale la lista preliminare delle giocatrici di ogni nazionale, da cui si potrà poi scegliere la squadra ufficiale. Oggi la federazione italiana ha comunicato le pre-convocate azzurre, con venticinque nomi, dalle quali poi il commissario tecnico Julio Velasco selezionare le quattordici atlete da portare in Thailandia. Il CT ha scelto di dare continuità al gruppo principale, inserendo tutte le principali big della nazionale.

Le pre-convocate dal CT Julio Velasco

Nella lista delle venticinque azzurre pre-convocate per i Mondiali in Thailandia troviamo tante conferme, con tutte le giocatrici che si stanno rendendo protagoniste nella Volleyball Nations League.

In questa lunga lista trovano spazio quindi, oltre alle big, anche i volti più giovani inseriti di recente, oltre a qualche nome aggiuntivo per completare la lista. Di seguito l’elenco completo delle pre-convocate: Anna Danesi (C), Anna Gray, Alice Degradi, Carlotta Cambi, Monica De Gennaro, Eleonora Fersino, Alessia Orro, Paola Egonu, Sarah Fahr, Chidera Eze, Yasmina Akrari, Martina Armini, Alice Nardo, Adhu Malual, Matilde Munarini. Jennifer Boldini, Benedetta Sartori, Giorgia Frosini, Linda Nwakalor, Stella Nervini, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini, Ilenia Moro, Ekaterina Antropova.

Le avversarie dell’Italia ai Mondiali

Ai Mondiali in Thailandia le azzurre giocheranno nella Pool B, i cui match si svolgeranno nella location di Phuket.

La nazionale guidata dal commissario tecnico Julio Velasco farà il proprio esordio nella rassegna iridata contro la Slovacchia.

Il secondo match sarà contro Cuba, mentre il terzo e ultimo incontro sarà contro il Belgio. Sulla carta la sfida contro la compagine belga sarà quella determinante per la classifica del girone, ma non saranno comunque da sottovalutare anche le altre due avversarie.