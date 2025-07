Si chiude la fase intercontinentale della Volleyball Nations League maschile 2025, dopo un fitto calendario di partite nei diversi gironi. Le ultime sfide della terza week saranno determinanti per stilare la classifica generale definitiva, che decreterà le squadre qualificate alle Finals, in programma a Ningbo (Cina) dal 30 luglio al 3 agosto. L’Italia, dopo aver superato i padroni di casa della Slovenia, affronterà l’Olanda nell’ultima partita della Pool 8, che si giocherà oggi (domenica 20 luglio) alle ore 16:30 a Lubiana (Slovenia). Gli azzurri hanno già ottenuto il pass per la fase finale del torneo e l’obiettivo in questo ultimo match è quello di difendere il secondo posto in classifica, alle spalle del Brasile, per ottenere un accoppiamento più agevole ai quarti di finale.

Il match Italia-Olanda sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e VBTV, mentre non è prevista la diretta tv in chiaro dell’evento.

Azzurri contro l’Olanda, che deve evitare la retrocessione

Nell’ultimo match dei gironi di Volleyball Nations League gli azzurri si troveranno di fronte una squadra che dovrà dare il tutto per tutto per cercare di fare punti. Infatti l’Olanda si trova attualmente all’ultimo posto della classifica generale e dovrà fare risultato per evitare la retrocessione e quindi l’esclusione dalla prossima edizione del torneo. La nazionale guidata dal CT Joel Banks ha vinto una sola partita in questa Nations League, battendo 3-1 la Turchia nel secondo match della prima week.

Da quel momento in poi sono arrivate solo sconfitte, come nelle ultime tre partite disputate a Lubiana, 2-3 contro l’Ucraina, 0-3 contro la Slovenia e 0-3 contro il Canada. La sfida tra Italia e Olanda è un grande classico della pallavolo maschile, visto che a livello complessivo, si sono giocate ben 119 partite tra le due nazionali. Il bilancio dei precedenti è a favore degli azzurri, che hanno ottenuto 83 vittorie e 36 sconfitte.

Il successo dell’Italia contro la Slovenia

Nell'ultima partita disputata, la nazionale guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha battuto la Slovenia con il punteggio di 3-0 (25-22, 25-20, 25-23), centrando la nona vittoria in questa edizione della Volleyball Nations League.

Gli azzurri hanno mantenuto il comando del gioco fin dal primo set, in cui sono rimasti sempre in vantaggio, pur con distacchi minimi. Nei successivi due set la Slovenia, allenata dal CT Fabio Soli, coach campione d’Italia con Trento, è riuscita a rispondere bene agli azzurri, trovando spesso la parità nei parziali. Gli azzurri hanno però mantenuto sempre la lucidità in campo, andando a trovare i colpi vincenti nei momenti decisivi.