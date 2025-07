Riparte da Lubiana la Volleyball Nations League 2025 per la nazionale italiana maschile di pallavolo. In Slovenia si svolge la terza ed ultima week della fase a gironi, in cui gli azzurri avranno l’obiettivo di fare subito punti per centrare la qualificazione matematica alle FInals, che sono in programma a Ningbo (Cina) dal 30 luglio al 3 agosto. Il primo avversario della Pool 8 è la Serbia, che verrà affrontata oggi (mercoledì 16 luglio) alle ore 16:30. Un match che vedrà di fronte due squadre in situazione opposte a livello di classifica generale.

L’Italia infatti si trova attualmente al terzo posto, alle spalle di Brasile e Polonia, con sei vittorie e diciassette punti complessivi, mentre la Serbia è ultima con una sola vittoria. Si potrà seguire la partita tra Italia e Serbia in diretta streaming su DAZN e VBTV, mentre non sarà possibile vederla in diretta tv in chiaro, visto che non è prevista la copertura dell’evento.

Presentazione del match contro la Serbia e precedenti

La Serbia sta vivendo un momento molto negativo, visto che ha vinto una sola partita delle otto disputate in questa Volleyball Nations League e rischia la retrocessione. La squadra guidata dal CT Gheorghe Cretu dopo aver battuto all’esordio la Turchia con il punteggio di 3-1, ha subito sette sconfitte consecutive, contro nell’ordine Cina, Giappone, Polonia, Iran, Cuba, Argentina e Germania.

Un match comunque da non sottovalutare per gli azzurri, visto che gli avversari sono in cerca di riscatto, come ha sottolineato l’opposto azzurro Kamil Rychlicki nel presentare il match. Queste le sue dichiarazioni riportate dalla FIPAV: “La Serbia penso che proverà in ogni maniera a vincere e a prendere punti. Da parte nostra, invece, dobbiamo subito provare a conquistare un risultato positivo, così da iniziare nel migliore dei modi questa week di VNL”. Quella odierna sarà la sfida numero quarantadue tra Italia e Serbia, con il bilancio a favore degli azzurri, che hanno ottenuto venticinque vittorie e sedici sconfitte. L’ultima sfida disputata tra le due nazionali è stata un’amichevole a maggio 2024 a Cavalese, con la vittoria degli azzurri al tie-break per 3-2.

L’esordio stagionale di Bovolenta e Caneschi

Il commissario tecnico della Nazionale Ferdinando De Giorgi ha scelto la continuità per la squadra azzurra in questa terza e ultima week della Volleyball Nations League. Il CT ha confermato i principali interpreti, ma anche inserito due nomi nuovi. Infatti a Lubiana faranno il proprio esordio stagionale Alessandro Bovolenta ed Edoardo Caneschi, che hanno all’attivo rispettivamente quarantaquattro e undici partite con la maglia azzurra. Gli altri giocatori convocati da De Giorgi sono: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli, Gianluca Galassi, Simone Anzani, Giovanni Gargiulo, Alessandro Michieletto, Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Luca Porro, Kamil Rychlicki, Fabio Balaso e Domenico Pace.