L’Italia ha centrato la qualificazione matematica alle Finals della Volleyball Nations League maschile 2025 grazie al successo nell’ultimo match contro l’Ucraina. La nazionale guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha ottenuto l’ottava vittoria nel torneo e si trova al secondo posto in classifica generale con ventidue punti, alle spalle del Brasile, che è al comando con ventisei punti. Restano ancora due sfide da disputare nella fase intercontinentale e gli azzurri punteranno al risultato pieno per avere un accoppiamento più agevole nei quarti di finale.

La sfida odierna sarà determinante in questo senso, visto che oggi (sabato 19 luglio) alle ore 20:30 gli azzurri affronteranno i padroni di casa della Slovenia alla Stožice Arena di Lubiana, che si preannuncia piena di tifosi. La partita Italia-Slovenia sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e VBTV, ma non sarà visibile in diretta tv in chiaro, non essendo prevista la copertura dell’evento.

Presentazione del match con la Slovenia e precedenti

Il capitano azzurro Simone Giannelli ha così presentato la sfida contro la Slovenia ai microfoni della FIPAV: “Mi aspetto un palazzetto tutto esaurito, una bella atmosfera, perché qui la pallavolo è molto amata. È una partita che dobbiamo preparare bene e ci servirà da diversi punti di vista”.

Il fattore campo potrebbe rappresentare un fattore importante, visto che la Slovenia nelle prime due partite disputate in questa week in casa ha vinto 3-1 contro il Canada e 3-0 contro l’Olanda. Una squadra con diversi talenti e guidata da un CT di esperienza, ovvero Fabio Soli, coach vincitore del campionato italiano con Trento. La Slovenia si trova attualmente ottava in classifica generale e dovrà dare il tutto per tutto in queste ultime partite per centrare il pass per le Finals, dove si qualificano le prime sette più la Cina in quanto paese ospitante. Per quanto riguarda i precedenti tra Italia e Slovenia, si sono giocate complessivamente 14 partite, con otto vittorie degli azzurri.

La vittoria degli azzurri contro l’Ucraina

Nell’ultimo match di questa terza e ultima week di Volleyball Nations League l’Italia ha superato l’Ucraina al tie-break con il punteggio di 3-2 (25-15, 25-20, 16-25, 23-25, 15-10). Un match lungo e combattuto, in cui gli azzurri hanno dominato in modo netto i primi due set. Poi è arrivata però la reazione dell’Ucraina, che ha messo in difficoltà gli azzurri, vincendo il terzo e quarto parziale e ritrovando così la parità. Nel quinto e decisivo set gli azzurri sono partiti subito forte, con un 3-0 e sono poi riusciti a mantenere sempre il vantaggio, fino all’attacco vincente di Bovolenta per il 15-10.