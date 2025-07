Dopo una lunga fase intercontinentale, la Volleyball Nations League femminile entra nel vivo con le Finals di Lodz, che decreteranno la squadra vincitrice del torneo. Questa settimana in Polonia si svolgeranno i match del tabellone ad eliminazione diretta, con le migliori otto squadre a contendersi il titolo. L’Italia inizierà il proprio cammino verso la finale oggi (mercoledì 23 luglio) alle ore 16:30, con la sfida contro gli Stati Uniti nei quarti di finale. Si tratta della prima partita da dentro o fuori della stagione e quindi la nazionale guidata dal commissario tecnico Julio Velasco sa che dovrà dare il massimo in campo per non sbagliare.

Le azzurre si presenteranno a questo match forti del primo posto in classifica da imbattute e con una striscia aperta di ventisei vittorie consecutive. In caso di successo nella partita odierna, le nostre portacolori affronterebbero in semifinale la vincente della sfida tra le padrone di casa della Polonia e la Cina. Il match Italia-Stati Uniti sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e VBTV, mentre non è prevista la diretta tv in chiaro dell’evento.

Presentazione del match con gli Stati Uniti e precedenti

L’Italia, in quanto prima classificata al termine della fase intercontinentale, ha trovato come avversaria nella Finlas, l’ottava e ultima squadra qualificata, ovvero gli Stati Uniti. L’ultimo precedente tra le due nazionali risale all’esordio della prima week di questa Volleyball Nations League, quando le azzurre si imposero con un netto 3-0 a Rio de Janeiro, bissando così il successo ottenuto lo scorso anno nella finale delle Olimpiadi di Parigi 2024, che ha portato l’oro all’Italia.

Oggi però le nostre portacolori si ritroveranno di fronte una squadra profondamente diversa rispetto a quella di Rio de Janeiro e che ha ritrovato tutte le big per queste Finals. Le azzurre non dovranno quindi sottovalutare l’avversario, come ha sottolineato Ekaterina Antropova nel presentare il match in conferenza stampa, come riportato dall FIPAV: “Affronteremo una grande squadra, molto cambiata rispetto a quella battuta a Rio all’esordio in VNL e che certamente saprà e vorrà metterci in difficoltà”.

Le azzurre a disposizione del CT per le Finals

Per queste Finals di Volleyball Nations League, il commissario tecnico Julio Velasco ha deciso di dare continuità a quanto visto nella fase intercontinentale del torneo, portando tutte le big.

Infatti il CT azzurro ha confermato per intero la rosa delle giocatrici che hanno preso parte all’ultima settimana di gare ad Apeldoorn (Olanda). Le azzurre si sono preparate per le Finals in un apposito collegiale al Centro Pavesi di Milano la scorsa settimana, con l’obiettivo di studiare le avversarie e migliorare ulteriormente gli automatismi di squadra. Di seguito l’elenco completo delle convocate dell’Italia: Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Alessia Orro. Centrali: Anna Gray, Anna Danesi (C), Linda Nwakalor, Sarah Fahr. Schiacciatrici: Alice Degradi, Stella Nervini, Myriam Sylla, Gaia Giovannini. Opposti: Paola Egonu, Ekaterina Antropova. Liberi: Monica De Gennaro, Eleonora Fersino.