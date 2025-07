La nazionale italiana femminile di pallavolo, dopo aver chiuso la fase intercontinentale della Volleyball Nations League, si appresta subito ad iniziare la preparazione per le Finals. Non c’è infatti tempo per riposarsi, perché bisogna già guardare alla fase finale del torneo, che si svolgerà dal 23 al 27 luglio a Lodz (Polonia). Per questo le azzurre si ritroveranno domani al Centro Pavesi di Milano per un collegiale di tre giorni in preparazione alle Finals. Poi lunedì 21 luglio partiranno per la Polonia, dove finalizzeranno il lavoro svolto con gli ultimi allenamenti.

Per questo collegiale il commissario tecnico Julio Velasco ha reso noto le convocate, che saranno poi le atlete che prenderanno parte alle Finals. Il CT ha confermato la squadra vista in azione nella terza week ad Apeldoorn (Olanda), puntando quindi sulla continuità per affrontare la fase decisiva del torneo. Alle Finals le azzurre cercheranno di proseguire la lunga striscia di imbattibilità e arrivare fino alla conquista del trofeo.

Le convocate dell’Italia per le Finals di Lodz

Alle Finals della Volleyball Nations League 2025 l’Italia si presenterà con le stesse giocatrici che si sono rese protagoniste della terza e ultima settimana della fase intercontinentale ad Apeldoorn. Queste atlete parteciperanno al collegiale di Milano insieme alla centrale Yasmina Akrari, tra le pre-convocate dei Mondiali in Thailandia, che sarà aggregata al gruppo azzurro fino a domenica 20 luglio, mentre le altre giocatrici andranno poi il giorno successivo in Polonia.

Di seguito l’elenco completo delle convocate dell’Italia: Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Alessia Orro. Centrali: Anna Gray, Anna Danesi (C), Linda Nwakalor, Sarah Fahr. Schiacciatrici: Alice Degradi, Stella Nervini, Myriam Sylla, Gaia Giovannini. Opposti: Paola Egonu, Ekaterina Antropova. Liberi: Monica De Gennaro, Eleonora Fersino.

Il cammino delle azzurre nella Nations League

Le azzurre hanno fatto un cammino perfetto nella fase intercontinentale della Volleyball Nations League, vincendo tutte le dodici partite disputate ed eguagliando così il record di ventisei vittorie consecutive fatto nel 2008 sotto la guida dell’allora CT Massimo Barbolini, attualmente vice allenatore della Nazionale.

Grazie a questi risultati, l’Italia ha chiuso al primo posto in classifica generale, ottenendo così il titolo di testa di serie numero uno alle Finals. La squadra guidata dal CT Julio Velasco inizierà il percorso nella fase finale ad eliminazione diretta contro gli Stati Uniti. La sfida dei quarti di finale contro le statunitensi è in programma mercoledì 23 luglio alle ore 16:30.