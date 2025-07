Il Tour de France non è certo iniziato con il piede giusto per Remco Evenepoel e per tutta la Soudal Quickstep. Nella tappa d'apertura, disegnata attorno a Lilla e favorevole ai velocisti, la squadra belga ha mancato entrambi gli obiettivi, difendere Evenepoel in ottica classifica generale e portare Tim Merlier a disputare lo sprint con in palio la maglia gialla. La corsa di ciclismo si è accesa a una ventina di chilometri dal traguardo, quando la Visma di Jonas Vingegaard ha dato una decisa accelerata per approfittare di un tratto di percorso esposto al vento laterale.

Il gruppo è rimasto spezzato in più tronconi, ed entrambi i leader della Soudal Quickstep sono finiti nel secondo. Nonostante l'impegno di alcuni compagni, Merlier e Evenepoel non sono più riusciti a rientrare sulla testa della corsa, e hanno concluso la tappa con 39'' di distacco. Nel dopo corsa, Evenepoel è apparso molto nervoso, ha allontanato un ragazzo che gli chiedeva un autografo, ma dopo qualche minuto si è presentato ai media per commentare la tappa, ammettendo che tutta la squadra ha commesso un errore.

'Ci siamo fatti cullare dalla calma del gruppo'

Appena conclusa la prima tappa del Tour de France, che gli ha presentato un conto inatteso e pesante, 39'' regalati a Vingegaard e Pogacar nella già proibitiva rincorsa alla maglia gialla, Remco Evenepoel si è rifugiato sul bus della squadra.

Il campione olimpico ha allontanato un ragazzo che gli chiedeva un autografo. "Toglietevi di mezzo, per favore" ha sbottato il belga facendosi strada verso il bus.

Dopo essersi cambiato e aver smaltito la rabbia del momento, Evenepoel è riapparso e non si è sottratto alle domande dei giornalisti. Il belga ha parlato di un errore commesso da tutta la squadra, un posizionamento sbagliato in una fase che, evidentemente, in casa Soudal Quickstep non era ritenuta cruciale. "Siamo stati in un'ottima posizione per tutto il giorno, ma ci siamo lasciati cullare dalla calma del gruppo. È un errore da parte nostra, un errore collettivo" ha commentato Remco Evenepoel.

'Mancano ancora venti giorni'

Nonostante questo avvio ad handicap, il campione olimpico ha cercato di guardare al prosieguo del Tour de France con un po' di fiducia e ottimismo.

"E' un peccato, ma mancano ancora venti giorni" ha commentato Remco Evenepoel. "Sono secondi stupidi che perdiamo, ma l'anno scorso ero già indietro di quaranta secondi dopo la quarta tappa, ora già dopo la prima. Alla fine dobbiamo conviverci e siamo già concentrati su domani" ha commentato Evenepoel.

Domani, domenica 6 luglio, il Tour de France continuerà con la seconda tappa. L'arrivo è a Boulogne-sur-Mer e presenta una serie di tre strappi in successione negli ultimi dieci chilometri.