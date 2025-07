Nella settimana che dai campionati nazionali porta verso il via del più grande evento della stagione del ciclismo, il Tour de France, ha destato un certo scalpore l'impresa di Tim Wellens. Nella gara che domenica 29 giugno ha assegnato la maglia di campione del Belgio, il corridore della UAE si è preso la vittoria con un numero da fuoriclasse. Dopo essersi inserito in una folta fuga partita nelle fasi centrali della corsa, Wellens se ne è andato da solo a quaranta chilometri dall'arrivo, e non è stato più raggiunto nonostante l'inseguimento inscenato da Remco Evenepoel.

Wellens si presenterà al Tour sfoggiando la sua maglia di campione nazionale, arrivata anche in maniera rocambolesca, visto che il corridore non aveva neanche previsto di partecipare.

Nel dopo corsa, il belga della UAE ha raccontato di come sia arrivato a Binche all'ultimo momento, e degli allenamenti speciali a cui si è sottoposto in vista delle tappe di montagna del Tour de France.

"Mi sono allenato tanto sui rulli con un impermeabile, è stato un successo, non sono mai stato così forte in salita", ha raccontato Wellens.

'Sono arrivato tardi, ma questo mi ha aiutato a essere rilassato'

Tim Wellens ha deciso solo all'ultimo momento di partecipare alla prova in linea dei campionati del Belgio di ciclismo, prevista a Binche per domenica 29 giugno.

Il corridore della UAE era in ritiro in altura con i compagni che correranno il Tour, e non aveva previsto di andare in patria per questa corsa. "Non mi sembrava ideale in vista del Tour, anche a causa del viaggio, e così ho detto alla squadra che non sarei andato" ha dichiarato Wellens.

La UAE sarebbe dovuta essere al via con Florian Veermersch e Rune Herregodts, con al seguito il Ds Fabio Baldato e alcune persone dello staff. "Poi Herregodts si è sentito male, allora ho cambiato idea per mandare il team in Belgio per un corridore solo" ha raccontato Wellens, che nella serata di mercoledì ha prenotato un volo aereo verso il Belgio e domenica si è presentato al via della corsa. "Sono arrivato tardi, ma forse anche questo mi ha aiutato a essere rilassato" ha continuato il belga, che poi ha conquistato la maglia di campione nazionale.

'Ho fatto tanti allenamenti con il caldo'

Tim Wellens ha spiegato di non aver sofferto il gran caldo che attanagliava Binche e dintorni. Se nei primi anni di carriera il corridore belga si esprimeva al meglio soprattutto nelle giornate di freddo e pioggia, ora la sua avversità alle condizioni di caldo estremo è stata del tutto superata. Wellens ha raccontato di aver affrontato questo problema da quando è arrivato alla UAE Emirates.

"Ci ho lavorato tanto", ha raccontato il neo campione belga. "Con l'aiuto della squadra, ho fatto un sacco di allenamento con il caldo. Cosa significa esattamente? Mi alleno sui rulli con un impermeabile. Credetemi, è una cosa che non si vorrebbe mai fare ai propri avversari più forti.

Ho sofferto molto: a volte facevo bagni caldi, a volte alzavo la temperatura corporea a livelli mai visti prima. È stato un grande successo. Nel Delfinato, ho pedalato con il caldo in montagna e non ho avuto grossi problemi", ha dichiarato Wellens, aggiungendo che grazie a questo approccio si sente più forte che mai.

"Non sono mai stato così brillante, non sono mai andato così in salita. Questo mi dà molta fiducia ed è bello avere questa conferma", ha concluso Tim Wellens.