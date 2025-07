Come era facile prevedere, la 15° tappa del Tour de France, vinta ieri da Tim Wellens a Carcassonne, ha lasciato dietro di sé molte discussioni e polemiche nel mondo del ciclismo. La corsa è stata segnata da una maxicaduta avvenuta dopo pochi chilometri. Mentre il gruppo affrontava uno spartitraffico piazzato in una curva a sinistra, molti corridori sono finiti a terra, e quelli dietro all'incidente sono rimasti bloccati dal groviglio che si è creato. Per fortuna nessuno si è fatto troppo male e tutti sono riusciti a ripartire. Il gruppo, però, si è frazionato in due parti, con una trentina di corridori davanti, tra cui Pogačar, Wellens, van Aert e Van der Poel, e tutti gli altri, con anche Vingegaard, Roglic e Lipowitz, attardati di circa un minuto.

Il primo gruppo ha continuato la corsa come se niente fosse successo, e in questa fase si è creata la fuga con Wellens e van Aert che è poi risultata decisiva. Questo mancato fairplay nei confronti dei corridori caduti e la grande confusione che si è creata ha portato ad accuse incrociate nel dopo corsa, con Wout van Aert che ha replicato alle critiche di Pogačar sostenendo che lui si sarebbe dovuto rialzare per farsi riprendere da Vingegaard.

'Se fossi al posto di Jonas non sarei felice'

Nel dopo corsa, Pogačar e Wellens hanno sostenuto di aver provato a calmare la situazione per far rallentare il primo gruppo e facilitare così l'inseguimento dei corridori caduti, ma che la situazione si è rivelata ingestibile.

Il campione del mondo ha raccontato con una certa incredulità che i Visma sono passati all'attacco, cercando la fuga, mentre Vingegaard era in ritardo.

"C'è stato un momento in cui molti corridori della classifica generale, incluso Jonas, erano rimasti indietro" ha raccontato la maglia gialla. "Eppure c'erano tre corridori della Visma davanti. Tim e io abbiamo cercato di calmare gli animi in modo che Jonas e gli altri corridori della classifica generale potessero recuperare, ma all'improvviso Wout van Aert è scattato, seguito da Campenaerts e Jorgenson. Non sapevo cosa pensare. Mi sono semplicemente unito al gruppo in modo che non potessero andare via tutti insieme. Forse ho aiutato Jonas in questo?

Ho pensato che fosse una situazione strana" ha commentato Tadej Pogačar, che ha provato a mettersi nei panni del suo grande avversario Vingegaard.

"Se fossi al posto di Jonas, non sarei il più felice a tavola stasera. Capisco che vogliano vincere delle tappe, ma lui è secondo in classifica e può ancora vincere il Tour de France" ha commentato il fuoriclasse sloveno.

'Buffo che Tadej dica questo'

All'indomani della tappa, nelle rituali conferenze stampa del giorno di riposo, Wout van Aert ha risposto in maniera piccata alle critiche di Tadej Pogačar, sostenendo che in realtà sarebbe stato proprio lo sloveno a mancare di fairplay. Secondo il corridore belga, Pogačar si sarebbe dovuto disinteressare dei corridori intenzionati ad andare in fuga, che non sono suoi avversari diretti.

"Buffo che Tadej dica questo, quando anche loro hanno fatto la stessa cosa, era chiaro che volevano mettere Wellens in fuga" ha dichiarato van Aert quando gli sono state riportate le parole del campione del mondo. "Dopo la caduta, la soluzione sarebbe stata davvero semplice. Se Tadej si fosse semplicemente inserito nel gruppo in cui si trovava Jonas, sarebbe stato davvero sportivo. Ora si lamenta di qualcosa che non c'è. Volevamo solo correre per la vittoria di tappa. Tutti quelli che erano lì in quel momento erano lì per entrare nella fuga. Penso che sia una cosa perfettamente normale" ha dichiarato Wout van Aert, che ha criticato Pogačar per la sua insistenza nel rincorrere Jorgenson. "Forse non sa che è a mezz'ora in classifica, qualcuno dovrebbe dirglielo" ha commentato van Aert.