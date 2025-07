Il finale della settima tappa del Tour de France, con l'arrivo in vetta al Mur de Bretagne, ha riproposto l'ennesima sfida tra i duellanti delle ultime edizioni della corsa, Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. La breve ma impegnativa salita conclusiva ha provocato una netta selezione, pur senza attacchi veri e propri dei big. Pogacar ha fatto lavorare intensamente Tim Wellens, ma poi non ha atteso lo sprint, in cui ha avuto ragione su Vingegaard. Nel dopo corsa, Vingegaard si è detto comunque soddisfatto per questo secondo posto ottenuto su un traguardo più favorevole alle doti di esplosività del rivale, ma si è ramamricato per non aver gestito il finale come pianificato.

"Normalmente non ho nessuna chance in questo sprint. Oggi in realtà mi sentivo vicino, ma ho sbagliato nel finale" ha commentato Vingegaard.

'Lui è incredibilmente veloce'

Il corridore danese è rimasto in scia a Pogacar fino ai duecento metri finali, quando lo sloveno ha iniziato il suo sprint. Vingegaard ha spiegato di aver tergiversato troppo, mentre avrebbe dovuto iniziare prima la sua volata. "Ho commesso un errore nel finale. Il piano era di cercare di sorprenderlo, creare un piccolo distacco e coglierlo di sorpresa. Stavo per lanciare la mia volata, ma mi ha preceduto", ha raccontato il campione della Visma in una breve intervista rilasciata alla tv danese TV2 al termine della tappa del Mur de Bretagne.

Vingegaard ha però dovuto ammettere la superiorità di Pogacar in queste situazioni in cui l'esplosività fa la differenza. "Forse non sarebbe cambiato niente. Lui è incredibilmente veloce in volata, ma è uno di quei momenti in cui avrei potuto fare qualcosa di diverso", ha commentato Vingegaard.

Reef: 'Jonas ha recuperato facilmente'

Anche tra i tecnici della Visma Lease a Bike, la tappa è stata archiviata con sensazioni positive, nonostante la nuova vittoria di Pogacar e il distacco di 1'17'' accumulato finora da Vingegaard in classifica generale. "Anche quando c'è stato un attacco, si è visto Jonas recuperare facilmente" ha commentato Marc Reef, Ds della Visma. "È riuscito a rimanere sulla ruota di Pogacar, quindi questo è un ottimo secondo posto.

Abbiamo visto per tutta la settimana che in una salita esplosiva, Jonas riesce a seguire Pogacar, quindi questo ci dà fiducia", ha continuato il tecnico olandese, tracciando un buon bilancio di questa prima parte di Tour.

"Nel complesso è stata un'ottima prima settimana. Abbiamo superato bene le prime sette tappe come squadra, senza cadute, a parte una piccola Kuss, e abbiamo anche guadagnato tempo su diversi avversari in classifica generale nella prima tappa", ha commentato Reef.

Il Tour de France continuerà ora con due tappe favorevoli ai velocisti, prima di richiamare in causa Pogacar, Vingegaard e gli altri uomini di classifica nella decima frazione, in programma nel giorno della festa nazionale francese del 14 luglio. La corsa affronterà un tracciato costellato da ben otto Gpm, con l'arrivo in salita di Mont-Dore.