L’Italia si prepara a disputare il primo match a eliminazione diretta dei Campionati del Mondo femminili di pallavolo 2025, che si stanno svolgendo in Thailandia. Le azzurre, grazie alla vittoria nello scontro diretto con il Belgio, hanno chiuso imbattute la Pool B al primo posto, conquistando l’accesso al tabellone principale. Questo risultato ha determinato l'accoppiamento con la seconda classificata della Pool G, quindi l’Italia affronterà la Germania negli ottavi di finale. A decidere l’avversaria è stato proprio l’incrocio tra Polonia e Germania andato in scena nell’ultima giornata della fase a gironi, con le polacche che si sono imposte al tie-break con il punteggio di 3-2, chiudendo prime ed evitando così la sfida con le azzurre.

Il match tra Italia e Germania è in programma sabato 30 agosto alle 12 italiane a Bangkok, sede di tutte le partite del tabellone principale. Le due nazionali si ritroveranno di fronte in questi Mondiali dopo il recente incrocio nella Volleyball Nations League. La partita tra Italia e Germania sarà visibile in diretta tv in chiaro sui canali Rai, in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su DAZN e VBTV.

Il cammino delle azzurre nel girone

L’Italia ha vinto tutte e tre le partite della fase a gironi in questa edizione dei Campionati del Mondo. La nazionale, guidata dal commissario tecnico Julio Velasco, ha esordito con una netta vittoria contro la Slovacchia, superata con il punteggio di 3-0 (25-21; 25-14; 25-17).

Le azzurre hanno poi dominato anche il match contro Cuba, imponendosi con un altro 3-0 (25-9; 25-8; 25-16). Questi due successi hanno permesso all’Italia di ottenere la qualificazione per gli ottavi di finale con una partita d’anticipo. Poi si è giocato lo scontro diretto per il primo posto contro il Belgio, l’avversario più difficile della Pool B, ma anche in questo caso le azzurre sono riuscite ad avere la meglio. L’Italia ha centrato la vittoria con il punteggio di 3-1 (25-16; 25-16; 21-25; 25-18) in una partita a lunghi tratti dominata dalle azzurre, con le belghe che hanno saputo impensierirle solo nel terzo set.

Le giocatrici dell’Italia ai Mondiali

In questi Campionati del Mondo, l’Italia si presenta con una squadra consolidata, con atlete di livello internazionale che hanno più volte dimostrato il proprio valore nelle competizioni internazionali più importanti.

Di seguito, le azzurre a disposizione del commissario tecnico Julio Velasco. Opposti: Paola Egonu, Ekaterina Antropova. Schiacciatrici: Stella Nervini, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini. Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Alessia Orro. Centrali: Benedetta Sartori, Anna Danesi (C), Sarah Fahr, Yasmina Akrari. Liberi: Monica De Gennaro, Eleonora Fersino.