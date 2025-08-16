Nel ricco calendario di agosto del ciclismo professionistico spicca anche la più importante corsa di un giorno tedesca, la Classica di Amburgo. Nata solo nel 1996, in un periodo di grande popolarità del ciclismo in Germania, la corsa si è conquistata uno spazio come una delle classiche più adatte alle ruote veloci del gruppo. Ad Amburgo hanno vinto grandi sprinter, da Zabel a Kooij, passando per la tripletta di Viviani e le prestigiose firme di Freire, Greipel e Mads Pedersen. L'edizione 2025 si corre domenica 17 agosto su un percorso di 207 chilometri.

Il punto nevralgico è lo strappo del Waseberg, una collinetta che può ispirare quei corridori che vogliono evitare la volata. Tra i favoriti della corsa, trasmessa con una lunga diretta da Eurosport e Discovery Plus, spiccano i nomi di Jonathan Milan, secondo un anno fa, di Girmay, Meeus e Philipsen, ma saranno da seguire anche Wout van Aert e Isaac Del Toro.

Amburgo, il Waseberg è l'unica salita

La Classica di Amburgo ha delle caratteristiche tecniche ben definite. E' una delle classiche più adatte ai velocisti, ma il percorso offre anche un'occasione per smuovere la situazione e cercare di scrivere un esito diverso.

Il percorso misura 207 chilometri, con il via a Buxtehude e l'arrivo ad Amburgo. Dopo circa una sessantina di chilometri si raggiunge già il centro di Amburgo per iniziare una serie di circuiti che hanno come punto nevralgico il Waseberg.

Si tratta di una collinetta ad una quota di appena una settantina di metri, che rappresenta l'unico punto in cui fare selezione e cercare di lanciare un attacco. La salita misura solo 700 metri, ma ha una pendenza significativa del 9%. La salita viene affrontata per tre volte nelle fasi centrali della corsa, e quindi a 27 e a 16 chilometri dall'arrivo, i due passaggi decisivi. Chi vorrà mettere in difficoltà i velocisti dovrà muoversi qui. Gli ultimi 16 chilometri sono però favorevoli alla rincorsa del gruppo, che spesso ha annullato i tentativi d'attacco partiti sul Waseberg.

UAE divisa tra Del Toro e Molano

Al via mancheranno gli ultimi vincitori della corsa, Kooij e Pedersen, ma l'elenco dei partenti è comunque di altissimo livello. Tra i favoriti della Classica di Amburgo spiccano i nomi di molti dei più forti sprinter del gruppo, a partire da Jonathan Milan, secondo un anno fa, Jasper Philipsen, Biniam Girmay, Jordi Meeus, Phil Bauhaus, Juan Sebastian Molano e il giovane emergente Paul Magnier. Un po' in extremis ha deciso di presentarsi al via della corsa anche Wout van Aert, che guiderà una Visma in cui si registra il ritorno di Laporte, all'esordio stagionale.

In casa Alpecin, bisogna poi ricordare la presenza di un secondo sprinter come Kaden Groves. Isaac Del Toro potrebbe invece guidare la pattuglia dei corridori che vogliono evitare lo sprint, pur avendo la UAE anche la carta Molano.

Il messicano è tra coloro che potrebbero muoversi sul Waseberg, insieme a corridori come Axel Laurance o Marc Hirschi.

La Classica di Amburgo sarà trasmessa domenica 17 agosto da Discovery Plus fin dalle ore 14, mentre Eurosport inizierà la diretta alle 15.30.