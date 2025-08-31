L’Italia è approdata in finale ai Campionati del Mondo Under 21 maschili di pallavolo, in corso a Jiangmen (Cina) e in programma fino a oggi, domenica 31 agosto. La sfida conclusiva di questa rassegna iridata giovanile, che mette in palio la medaglia d’oro, si giocherà alle ore 14 italiane quando gli azzurrini affronteranno l’Iran. La nazionale, guidata dal tecnico Vincenzo Fanizza, proverà a chiudere in bellezza un Mondiale fin qui perfetto. La nazionale italiana ha dominato la Pool D, chiusa al comando a punteggio pieno, e successivamente ha superato con autorevolezza tutti gli avversari nel tabellone a eliminazione diretta.

Agli ottavi gli azzurrini hanno battuto la Corea del Sud per 3-0, nei quarti si sono imposti su Cuba per 3-0 e in semifinale hanno avuto la meglio sulla Repubblica Ceca con un netto 3-0 (25-20, 25-22, 25-18), confermandosi ancora una volta ad altissimo livello. Dall’altra parte, invece, l’Iran ha raggiunto la finale grazie al successo ottenuto contro gli Stati Uniti per 3-0 (25-21, 25-20, 25-20). Nella giornata odierna si svolgerà anche la finale per il bronzo, che metterà di fronte Repubblica Ceca e Stati Uniti.

Italia-Iran: la finale mondiale in diretta streaming

Per la terza volta nelle ultime quattro edizioni dei Campionati del Mondo Under 21 la finale sarà tra Italia e Iran. Infatti, le due nazionali si sono già affrontate nella partita conclusiva dei Mondiali nel 2019 e nel 2023, entrambe andate in scena in Bahrain, rispettivamente a Riffa e Manama.

I due precedenti non sono favorevoli ai colori azzurri, visto che entrambe le volte ha avuto la meglio l’Iran al tie-break, con l’Italia che si è dovuta accontentare della medaglia d’argento. Intervallate da queste due delusioni, è arrivato però il trionfo del 2021, quando gli azzurrini conquistarono l’oro nell’edizione casalinga vincendo 3-0 la finale contro la Russia. Nella finale odierna la squadra di Vincenzo Fanizza proverà a rompere il tabù e superare l’Iran per conquistare il secondo titolo iridato della storia azzurra nella competizione. La finale tra Italia e Iran sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube di Volleyball World TV, che trovate di seguito.

Gli azzurrini attesi in campo

In questo ultimo e decisivo match dei Campionati del Mondo Under 21, il tecnico Vincenzo Fanizza dovrebbe confermare lo starting six visto in semifinale contro la Repubblica Ceca. I riflettori saranno puntati sull’opposto Tommaso Barotto e sugli schiacciatori Manuel Zlatanov e Lorenzo Magliano, chiamati a confermare le prestazioni degli ultimi match e portare i punti decisivi per il successo. Insieme a loro ci dovrebbero essere Gabriele Mariani al palleggio, Pardo Mati e Gioele Taiwo come centrali, oltre a Luca Loreti come libero. A disposizione ci saranno poi anche Diego Frascio, Giacomo Selleri, Andrea Giani, Marco Valbusa e Marco Fedrici.