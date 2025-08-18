Una grande Jasmine Paolini raggiunge la finale del WTA 1000 di Cincinnati.

In semifinale, l'azzurra ha sconfitto la russa Veronika Kudermetova, attuale numero 36 del circuito, in un match durato 2 ore e venti minuti. Il punteggio finale è stato di 6-3, 6-7, 6-3.

In finale, la toscana si troverà di fronte la polacca Iga Swiatek, attuale numero 3 al mondo, che non ha mai battuto.

Il racconto del match

L’incontro è partito in equilibrio: entrambe le giocatrici erano poco incisive in risposta e il punteggio è rimasto bloccato fino al quinto game. Da lì in poi, Jasmine Paolini ha cambiato marcia e imposto il suo ritmo.

Nell’ottavo gioco, la russa Kudermetova ha commesso diversi errori non forzati, che Paolini ha sfruttato per conquistare il break. Il proseguo del primo parziale è stato dominato dall'attuale numero 9 al mondo, che l'ha chiuso sul 6-3 dopo 28 minuti di gioco.

Nel secondo set, l’azzurra ha cominciato alla grande portandosi addirittura sul 4-2, grazie ai regali col dritto della rivale. È stato dal settimo game, però, che l'inerzia del match è cambiata: improvvisamente, la russa ha alzato drasticamente le percentuali al servizio. Quando Paolini si è trovata a servire per il match, sul 5-3, Veronika Kudermetova ha ritrovato precisione, piazzando prime vincenti (ben 8 ace nel secondo set) e rischiando con successo sulle seconde.

Il controbreak, causato anche da inaspettati errori dell'azzurra, ha permesso alla numero 36 del circuito di prendere fiducia e portare il secondo parziale al tie-break. Lo spareggio è stato dominato da quest'ultima, concludendosi per 7-2 in suo favore.

Il terzo set è partito con un alternarsi di game fra le due tenniste. Paolini ha colpito nel sesto gioco con risposte incisive: un doppio fallo dell’avversaria le ha inoltre permesso di guadagnare il break del 4-2. Il game successivo, durissimo e combattuto ai vantaggi, è stato nuovamente vinto dall'azzurra, che ha così posto la parola fine sul match. Kudermetova ha provato a restare in partita, ma nel momento decisivo l’azzurra ha chiuso con autorità la sfida, guadagnando così la terza finale in un torneo “1000”, dopo i successi di Dubai e Roma.

In finale sarà Jasmine Paolini vs Iga Swiatek, sarà il sesto testa a testa

In finale, Jasmine Paolini se la vedrà con la polacca Iga Swiatek, attuale numero 3 del circuito WTA.

Le due tenniste si sono già incontrate 5 volte in carriera, e in tutte le occasioni, la toscana ha perso.

Sicuramente i pronostici sono tutti a favore dell'avversaria, ma questa potrebbe essere la volta buona per l'azzurra di riscattare le sconfitte patite in passato. Saranno dunque due le finali a Cincinnati con tennisti italiani: Sinner affronterà infatti Alcaraz.