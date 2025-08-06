I Campionati del Mondo Under 21 femminili di pallavolo prenderanno il via giovedì 7 agosto a Surabaya, in Indonesia, sede di tutte le partite di questa rassegna iridata giovanile. Ai Mondiali partecipano ventiquattro nazionali, suddivise in quattro gironi da sei squadre ciascuno. La formula del torneo prevede che le prime quattro classificate accedano alla fase a eliminazione diretta, a partire dagli ottavi di finale. L’Italia proverà a essere protagonista e a confermarsi sul podio iridato, dopo l’argento conquistato nel 2023 in Messico, quando fu sconfitta in finale dalla Cina.

Le azzurrine faranno il proprio esordio nel torneo contro la Repubblica Ceca, nel match in programma giovedì 7 agosto alle ore 5 italiane.

Italia-Repubblica Ceca: match in diretta streaming

Il primo avversario della nazionale italiana, in questi Campionati del Mondo Under 21, sarà la Repubblica Ceca, così come accadde ai Campionati Europei dello scorso anno. Nella rassegna continentale del 2024, le azzurrine iniziarono la fase a gironi affrontando le ceche e si imposero ottenendo una netta vittoria per 3-0 (25–21; 25–19; 25–19). La Repubblica Ceca chiuse poi il girone al terzo posto, ottenendo così il pass per questi Mondiali. Per la squadra guidata dal tecnico Gaetano Gagliardi sarà importante partire subito con una vittoria, visto che le avversarie della Pool C sono di livello e bisognerà dare il massimo per chiudere in testa alla classifica.

La partita tra Italia e Repubblica Ceca sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube di Volleyball World TV.

Il cammino di preparazione delle azzurrine

La nazionale italiana Under 21 femminile ha seguito un intenso percorso di preparazione per presentarsi al meglio a questi Campionati del Mondo. La squadra guidata da Gaetano Gagliardi, dopo gli allenamenti e i raduni in Italia, è partita per l’Indonesia lo scorso 30 luglio, per ambientarsi alla location e finalizzare la preparazione. In questi giorni, l’Italia ha disputato tre test match per rodare i meccanismi in campo, da cui sono emersi segnali molto positivi. Le azzurrine hanno vinto tutte e tre le amichevoli, cedendo un solo set alle avversarie.

L’Italia ha superato nell’ordine il Giappone per 3-1 (23-25, 25-20, 25-18, 25-21), il Brasile per 3-0 (25-10, 25-21, 26-24) e la Turchia per 3-0 (25-20, 25-22, 25-20). In queste amichevoli la miglior realizzatrice in casa Italia è sempre stata Merit Adigwe, opposto dell’Imoco Volley Conegliano, e sono andate in doppia cifra anche la compagna di club Linda Manfredini e Nicole Piomboni della Volley Macerata.