L’Italia ha ottenuto il pass di qualificazione ai Campionati del Mondo 2025 femminili di pallavolo in Thailandia. Le azzurre hanno centrato il primo obiettivo con una gara d’anticipo, grazie al successo per 3-0 nel match contro Cuba, che ha fatto seguito a quello ottenuto all’esordio, con lo stesso punteggio, contro la Slovacchia. Con i sei punti in classifica la nazionale italiana è certa di un posto nel tabellone ad eliminazione diretta di Bangkok, ma ora si dovrà giocare la prima posizione in classifica nell’ultima giornata della Pool B. Il match conclusivo della fase a gironi è contro il Belgio, in programma martedì 26 agosto alle ore 12:00 italiane presso il Saphan Hin Municipal Stadium di Phuket.

In caso di successo le azzurre chiuderebbero quindi al comando il gruppo e affronterebbero agli ottavi di finale la seconda classificata della Pool G, che dovrebbe essera una tra Germania e Polonia. La partita decisiva tra Italia e Belgio sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai 2, in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su DAZN e VBTV.

L’ultimo precedente tra Italia e Belgio in Nations League

La sfida tra Italia e Belgio si ripropone a distanza di pochi mesi, infatti il match di questi Campionati del Mondo fa seguito a quello della fase intercontinentale della Volleyball Nations League disputato lo scorso 9 luglio ad Apeldoorn (Olanda). Una partita in cui le azzurre ottennero un netto successo con il punteggio di 3-0 (25-19; 25-15; 25-18) e centrarono anche il pass di qualificazione per le Finals, concluse poi con la conquista della medaglia d’oro.

Un precedente che fa ben sperare visto che l’Italia dominò a lunghi tratti quella partita, ma non bisogna dare per scontato che il copione del match in questa rassegna iridata sia il medesimo. Infatti a differenza della partita di Nations League, nella sfida dei Mondiali il Belgio, guidato dal coach Kris Vansnick, ritroverà in campo le stelle Herbots e Van Avermaet, che insieme a Lemmens, sono state tra le migliori realizzatrici sia nel match contro Cuba che in quello contro la Slovacchia.

Il successo delle azzurre contro Cuba

L’Italia ha superato senza problemi Cuba nel secondo match del girone ai Campionati del Mondo, imponendosi con il netto punteggio di 3-0 (25-9; 25-8; 25-16). Una partita in cui le azzurre sono partite subito forte, con un break iniziale di 6-1 e andando poi a vincere in scioltezza il primo set.

Un copione che si è ripetuto anche nel secondo set, mentre nel terzo, complice un ampio turnover fatto dal commissario tecnico Julio Velasco, le azzurre sono andate in svantaggio, ma poi hanno trovato subito la parità e il break decisivo sul 15-12, allungando fino al successo. La top scorer dell’incontro è stata nuovamente Paola Egonu, con dodici punti.