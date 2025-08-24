Oggi, domenica 24 agosto, l’Italia giocherà la seconda partita dei Campionati del Mondo 2025 di pallavolo femminile, in corso in Thailandia. Alle 12 italiane, a Phuket, la Nazionale guidata dal commissario tecnico Julio Velasco affronterà Cuba, nella partita valida per la seconda giornata della Pool B. Le azzurre hanno aperto al meglio questa rassegna iridata, vincendo 3-0 il match d’esordio contro la Slovacchia e, dopo un giorno di recupero, tornano in campo per un incontro già potenzialmente decisivo. In caso di successo odierno contro Cuba e di contemporanea vittoria del Belgio contro la Slovacchia, la Nazionale italiana sarebbe già matematicamente qualificata agli ottavi di finale.

Passano infatti le prime due squadre del girone e, con questa combinazione di risultati, l’Italia sarebbe certa almeno del secondo posto. Con questo scenario, le azzurre si giocherebbero poi il primo posto nello scontro diretto con il Belgio all’ultima giornata. Il match odierno tra Italia e Cuba sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai 2, in streaming gratuito su RaiPlay e in abbonamento su DAZN e VBTV.

La presentazione del match contro Cuba

Sale il livello delle avversarie in questi Campionati del Mondo per le azzurre, visto che, dopo aver affrontato la sfida agevole contro la Slovacchia, si preannuncia una partita sulla carta più impegnativa contro Cuba. Le caraibiche sono una squadra da non sottovalutare e da approcciare con la giusta mentalità.

La schiacciatrice azzurra Stella Nervini ha così presentato il match ai microfoni della FIPAV: “Cuba è un po’ un’incognita, squadra fisica, sicuramente capace di metterci in difficoltà. Dovremo essere concentrate e seguire il nostro staff per portare a casa anche questo match”. L’azzurra ha poi sottolineato come la forza di questa squadra sia la compattezza e il saper restare sempre lucide nei momenti di maggior pressione delle avversarie, un atteggiamento da mantenere per vincere anche i prossimi match.

La vittoria all’esordio contro la Slovacchia

Nel match d’esordio contro la Slovacchia ai Campionati del Mondo in Thailandia, le azzurre hanno rispettato il pronostico, superando agevolmente le avversarie e conquistando il successo con il netto punteggio di 3-0 (25-21; 25-14; 25-17).

L’Italia ha ottenuto così la trentesima vittoria consecutiva in gare ufficiali, allungando il record assoluto. Un match in cui le azzurre hanno saputo prendere il largo nelle fasi iniziali di ogni set, controllando poi in scioltezza fino alla vittoria. La miglior realizzatrice dell’incontro è stata Paola Egonu, che ha messo a referto sedici punti.