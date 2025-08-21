Partono i Campionati del Mondo 2025 di pallavolo femminile, con la nazionale italiana che farà il proprio debutto nella rassegna iridata contro la Slovacchia. Il primo match delle azzurre nella Pool B è in programma venerdì 22 agosto alle ore 15:30 italiane presso il Saphan Hin Municipal Stadium di Phuket, in Thailandia. Le nostre portacolori hanno svolto due allenamenti nell’impianto per concludere la lunga fase di preparazione all’evento, che ha visto il gruppo azzurro lavorare in Italia con appositi collegiali sotto la guida del commissario tecnico Julio Velasco.

L’Italia si presenta al via di questi Mondiali come una delle principali favorite, visto il trionfo nella Volleyball Nations League. L’obiettivo è quello di partire subito forte per ottenere punti fondamentali per la vittoria del girone. La partita d’esordio dell’Italia contro la Slovacchia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2, in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su DAZN e VBTV.

Azzurre al debutto contro la Slovacchia: analisi e precedenti

La prima avversaria ai Mondiali per l’Italia sarà la squadra sulla carta più agevole tra quelle della Pool B. Infatti la Slovacchia ricopre attualmente la ventinovesima posizione del ranking mondiale e non vanta risultati di particolare livello negli ultimi anni.

Sarà però una partita molto speciale per le slovacche, visto che si tratta dell’esordio assoluto ai Mondiali. La squadra è guidata dal coach Michal Mašek e le giocatrici di maggiore talento sono l’esperta palleggiatrice Barbora Koseková, la schiacciatrice Zuzana Šepeľová e l’opposto Karin Šunderlíková. Sulla carta l’esperienza nettamente maggiore delle azzurre in campo internazionale dovrebbe giocare un fattore chiave per l’esito del match. A livello di precedenti, si sono giocate solo quattro partite tra Italia e Slovacchia e le azzurre hanno vinto tutti gli incontri.

Le convocate dell’Italia per i Mondiali

In questi Campionati del Mondo in Thailandia, il commissario tecnico Julio Velasco avrà a disposizione quattordici giocatrici, scelte al termine dell’ultimo collegiale di preparazione al Centro Pavesi di Milano.

Il CT azzurro ha confermato tutte le big che sono state protagoniste del successo nella Volleyball Nations League, dovendo però rinunciare ad Alice Degradi e Linda Nwakalor, entrambe ferme per infortunio. Di seguito l’elenco completo delle convocate dell’Italia per i Mondiali. Carlotta Cambi, Alessia Orro. Benedetta Sartori, Anna Danesi (C), Sarah Fahr, Yasmina Akrari. Stella Nervini, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini. Paola Egonu, Ekaterina Antropova. Monica De Gennaro, Eleonora Fersino.