Jonas Vingegaard ha avuto il ruolo del padrone della corsa nella nona tappa della Vuelta Espana. Il grande favorito della vigilia aveva interpretato fin qui la Vuelta in maniera piuttosto attendista, ma ha cambiato decisamente atteggiamento nell'odierno arrivo in quota a Valdezcaray. Nonostante le caratteristiche della salita facessero immaginare una corsa poco selettiva, Vingegaard ha aggredito la scalata fin dalla base con tutta la squadra. Il danese è riuscito ad andarsene da solo, staccando anche Giulio Ciccone, unico a rispondere inizialmente al suo scatto, e soprattutto Joao Almeida, il rivale più accreditato per la classifica generale.

Questo atteggiamento così esuberante ha portato Vingegaard a stracciare il record di scalata che era stato segnato nel 2012, abbassando quel tempo di oltre quattro minuti. Il danese ha però rivelato di aver sbagliato i tempi del suo attacco: "Sono rimasto sorpreso quando sono arrivato al cartello dei 10 km", ha ammesso con un sorriso Vingegaard.

🔥 Jonas Vingegaard demonstrates his power on Valdezcaray. Relive the stage in 1'



⚡️ Jonas Vingegaard quiere ganar #LaVuelta25 y no ha perdonado en Valdezcaray. Revive lo mejor de la etapa en un 1' pic.twitter.com/AYL8T8882N — La Vuelta (@lavuelta) August 31, 2025

Vingegaard, sulla salita a trenta di media

La salita di Valdezcaray era stata già affrontata nell'edizione 2012 della Vuelta Espana.

La tappa era stata vinta dall'australiano Simon Clarke grazie ad una fuga da lontano. Il gruppo degli uomini di alta classifica era arrivato compatto con una ventina di unità, tra cui Contador, Valverde, Rodriguez e Froome, preceduto di qualche secondo da Nicholas Roche e Marcos Garcia.

Roche e Garcia avevano completato la salita di Valdezcaray in 30'21'', mentre il gruppo di Contador, che poi avrebbe vinto quella Vuelta Espana, in 30'30''.

Nella nona tappa della Vuelta 2025, Jonas Vingegaard ha attaccato fin dall'inizio della salita, percorsa poi tutta in solitudine sotto la pioggia. Il danese ha completato la salita in 25'55'', tenendo una media di trenta all'ora e battendo così il record del 2012 di oltre quattro minuti.

La salita di Valdezcaray non è tra le più impegnative della Vuelta Espana. Misura 13 km e ha una pendenza media che non raggiunge il 6%.

'Oggi mi sentivo benissimo'

Nelle consuete brevi interviste del dopo tappa, Jonas Vingegaard ha un po' scherzato su questo attacco un po' inatteso. In molti si aspettavano un'altra tappa con una condotta di gara attendista del danese, che però ha spiazzato tutti.

"A dire il vero, pensavo di essere più vicino al traguardo quando ho attaccato", ha detto il campione della Visma. "Sono rimasto sorpreso quando ho visto lo striscione dei 10 chilometri. Ma a quel punto avevo già un certo vantaggio e ho dovuto continuare" ha dichiarato Vingegaard, che si è detto molto soddisfatto della prestazione.

Il danese è apparso in crescita rispetto alle prime giornate, e ha già costruito una situazione di classifica molto favorevole. "Oggi mi sentivo benissimo, anche sull'ultima salita stavo bene", ha spiegato Vingegaard. "Ho chiesto ai miei compagni di squadra di accelerare. Loro l'hanno fatto, e poi è toccato a me. È stato un lavoro di squadra davvero fantastico, ed è fantastico che io sia riuscito a concludere. Non sarebbe stato possibile senza di loro", ha continuato Vingegaard. "Il mio obiettivo principale era vincere la tappa e guadagnare tempo sui miei rivali più vicini", ha concluso il danese.

La classifica generale della Vuelta vede ancora il norvegese Torstein Træen in maglia rossa grazie ai minuti guadagnati con una fuga da lontano nei giorni scorsi. Vingegaard è a 37'' e a sua volta ha 38'' di vantaggio su Almeida e 58'' su Pidcock.