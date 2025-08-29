Che reazione di Juan Ayuso. Finito fuori classifica nella tappa di ieri ad Andorra, in cui è crollato ad oltre dieci minuti, lo spagnolo della UAE Emirates ha aggredito la frazione odierna della Vuelta Espana, a Cerler Huesca la Magia, attaccando fin dalle battute iniziali. Ayuso si è lanciato in fuga tutto solo sulla prima salita ed è poi stato raggiunto da altri corridori, tra cui il compagno Vine. Con il gruppo in attesa delle giornate decisive della corsa, i fuggitivi hanno così avuto il via libera per giocarsi la tappa. Sulla salita finale, Ayuso ha fatto valere il suo status decisamente diverso rispetto ai compagni d'avventura e ha conquistato la vittoria.

Marco Frigo ha chiuso con un bel secondo posto, ma il ciclismo italiano ha dovuto registrare la pesante crisi di Antonio Tiberi, che ha dovuto dire addio ad ogni sogno di podio finale. Il corridore del Team Bahrain si è staccato sulla salita finale e ha concluso con dieci minuti di ritardo dal gruppo degli uomini di classifica, che sono arrivati tutti insieme.

AYUSO 𝑵𝑶 𝑹𝑬𝑩𝑳𝑨 🇪🇸



Levantándose a lo campeón. Atacando de salida. Callando bocas. Juan Ayuso se saca la espina un día después y gana en Cerler con una heroica actuación.



Ayuso all'attacco dalla prima salita

La settima tappa della Vuelta Espana proponeva un'altra giornata di montagna, con la salita di Port del Cantò in partenza, il Coll de la Creu de Pervès, il Coll de l'Espina e l'arrivo a Cerler Huesca la Magia, scalata di 12 km al 6% di pendenza media.

La corsa è entrata subito nel vivo, grazie all'intraprendenza di Juan Ayuso, ben determinato a dare una svolta alla sua corsa dopo la batosta di ieri ad Andorra. Finito fuori dai giochi dell'alta classifica, lo spagnolo ha cercato con insistenza la fuga per andare a caccia della tappa, e ha scalato tutto il Port del Cantò da solo in testa alla corsa. Dopo il Gpm, Ayuso è stato raggiunto da diversi altri corridori, tra cui Mads Pedersen, Vine, Quinn, Frigo, Tejada e Garcia Pierna.

La fuga ha preso un buon vantaggio, anche perchè la Visma si è disinteressata del successo di tappa ed è stata ben felice di lasciare il compito di guidare il gruppo al Team Bahrain di Torstein Træen, al suo primo giorno in maglia rossa.

La corsa si è così assestata a lungo, per poi riaccendersi sulla salita finale. Dopo aver approfittato del lavoro di Vine, Ayuso ha ben presto fatto valere la sua diversa caratura rispetto ai compagni di fuga e ha staccato tutti. In gruppo la situazione è rimasta abbastanza tranquilla. La Visma ha preso la testa all'inizio della salita, ma ha imposto un passo regolare e una strategia conservativa. Vingegaard non è mai passato all'offensiva e ci ha pensato Almeida a dare un po' di vivacità alla corsa.

Tiberi finisce fuori classifica

Il portoghese ha chiesto uno sforzo ai compagni, poi ha piazzato una progressione a cui Vingegaard e Ciccone hanno ben risposto. L'atteggiamento passivo di Vingegaard ha calmato la situazione e il gruppo si è ricomposto con tutti gli uomini di classifica ad eccezione di Antonio Tiberi, rimasto subito attardato sulla salita finale.

Davanti, Juan Ayuso ha concluso indisturbato la sua cavalcata vincente, andando a segnare la terza vittoria di fila per la UAE. Frigo si è preso un buon secondo posto davanti a Garcia Pierna, mentre il gruppo di Vingegaard e Almeida è arrivato a poco più di tre minuti e Tiberi ha chiuso questa giornataccia a oltre 13.

La nuova classifica vede Torstein Træen ancora in maglia rossa con 2'33'' su Vingegaard e 2'41'' su Almeida.