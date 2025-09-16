Con l'epilogo della Vuelta Espana, conclusa domenica 14 settembre con la cancellazione dell'ultima tappa, è calato il sipario sulla stagione dei grandi giri del ciclismo. Le tre gare a tappe, Giro, Tour e Vuelta, sono state dominate da UAE Emirates e Visma Lease a Bike. La squadra emiratina e quella olandese si sono spartite le prime due posizioni di tutte e tre le corse. La UAE ha conquistato il Tour con Pogacar ed è arrivata seconda a Giro e Vuelta con Del Toro e Almeida, mentre la Visma ha vinto il Giro con Yates e la Vuelta con Vingeggard, che ha anche concluso secondo al Tour.

Analizzando i grandi giri sul suo canale Youtube, l'ex campione Chris Horner ha criticato apertamente la UAE. Secondo il vincitore della Vuelta 2013, la squadra emiratina avrebbe buttato le vittorie di Giro e Vuelta "a causa delle loro scelte interne".

Horner: 'La UAE fa errori tattici ricorrenti'

Al Giro d'Italia la UAE ha accarezzato a lungo il sogno della vittoria con Isaac Del Toro. Il giovane messicano ha indossato la maglia rosa fino alla penultima tappa, quando l'ha ceduta a Simon Yates a causa anche di una controversa scelta tattica. Del Toro, forse mal consigliato dalla sua ammiraglia, si è concentrato unicamente su Carapaz, lasciando fuggire indisturbato Yates, che gli ha così sottratto la vittoria finale del Giro.

"La UAE fa degli errori tattici ricorrenti" ha commentato Chris Horner. "Questo è colpa dei dirigenti della squadra. Del Toro avrebbe dovuto vincere il Giro d'Italia. Invece, ha perso la maglia rosa nella penultima tappa" ha continuato l'ex corridore americano.

Horner è rimasto sconcertato anche dalla tattica che la UAE Emirates ha adottato alla Vuelta Espana. Nonostante la presenza di un leader in piena lotta per la vittoria finale, Joao Almeida, la squadra emiratina ha lasciato che Ayuso e Vine corressero per conto proprio, andando continuamente a caccia di vittorie di tappa. "Hanno vinto due tappe a testa, ma hanno corso per sè, non per Almeida", ha analizzato Horner. "Questo ha indebolito il sostegno ad Almeida", ha aggiunto l'ex corridore.

'Almeida non ha mai avuto i compagni'

Secondo Chris Horner, Almeida ha pagato il fatto di trovarsi troppo isolato in alcuni momenti in cui la squadra avrebbe potuto essere determinante. "Per esempio a Valdezcaray, quando Vingegaard ha attaccato, oppure nella tappa di Bilbao, ma anche nelle ultime tappe di montagna. Almeida non ha mai avuto i compagni di squadra quando ne avrebbe avuto bisogno" ha commentato il vincitore della Vuelta 2013.

"Solo nella tappa di Bola del Mundo la UAE ha finalmente messo in atto una buona tattica. Ayuso ha fatto il suo lavoro" ha analizzato Chris Horner. "Ma Almeida ha dovuto comunque fare lunghe tirate a fine tappa perché non aveva compagni di squadra, mentre la Visma poteva rimanere in attesa. Se Almeida fosse stato più fresco, se la UAE si fosse impegnata fin dall'inizio, la Vuelta avrebbe potuto essere diversa", ha concluso Horner.