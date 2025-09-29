È stata una giornata davvero difficile e caotica quella che Remco Evenepoel e la nazionale del Belgio hanno vissuto nella corsa in linea dei Mondial di ciclismo di Kigali. Lanciato dal trionfo nella cronometro, Evenepoel appariva come l'unico avversario credibile per Tadej Pogacar, considerato da molti come il sicuro vincitore della corsa. Il belga è stato condizionato da un colpo di sfortuna, una rottura meccanica in un punto nevralgico del percorso, ma dopo questo episodio ha perso lucidità e ha commesso altri errori. Evenepoel ha così visto volare via sempre più lontano ed imprendibile Pogacar, prima di rimettersi in bolla e rendersi protagonista di un gran finale che lo ha portato a conquistare la medaglia d'argento.

Nel dopo corsa, il clan belga ha chiarito quanto accaduto al suo capitano. Il nuovo CT Serge Pauwels ha spiegato che Evenepoel ha dovuto cambiare bici una prima volta, e che poco dopo ha voluto effettuare un altro cambio che in realtà non era necessario, perdendo così tempo prezioso.

'Remco ha preso una buca che gli ha fatto inclinare la sella'

L'episodio che ha innervosito e fatto perdere la bussola a Remco Evenepoel è avvenuto poco prima del Mont Kigali, nelle fasi centrali della corsa in linea dei Mondiali di ciclismo. "Remco ha preso una buca poco prima del Mont Kigali, questo gli ha fatto inclinare la sella" ha raccontato il Ct Pauwels. Il campione belga non ha potuto cambiare subito la bici, visto che la corsa stava arrivando ad un punto cruciale, in cui sarebbe potuto esplodere il gruppo.

Evenepoel ha così affrontato la salita con la sella inclinata, e in vista del Gpm è rimasto staccato dai migliori. "Questo ha ovviamente avuto un impatto. Si è staccato ed è riuscito a ricongiungersi al gruppo di testa solo dopo un lungo inseguimento. E ha dovuto cambiare bici" ha raccontato Pauwels.

Probabilmente innervosito dall'episodio negativo, Evenepoel si è però voluto fermare una seconda volta per cambiare ancora bici, convinto che quella di scorta non fosse identica a quella usata in precedenza. Il belga ha avuto la sensazione di pedalare con la sella troppo alta e si è lasciato andare ad una crisi di nervi. Evenepoel si è fermato sulla cote de Kimihurura, visibilmente spazientito, ha sfogato la sua rabbia con gesti plateali fino all'arrivo dell'ammiraglia, che in quel punto del percorso era molto indietro.

Questa scelta avventata, presa sull'onda emotiva di quanto avvenuto fin lì, ha fatto perdere tempo prezioso a Evenepoel.

'Con questo Pogacar sarebbe stato difficile vincere'

"Sulla salita abbiamo superato Quinten Hermans che ci ha detto che Remco voleva un'altra bici" ha raccontato Pauwels. "Purtroppo, eravamo dietro ai corridori staccati e il commissario di corsa non ci ha lasciato passare. Solo quando ci è stato permesso di farlo, abbiamo sentito alla radio della gara che Remco aveva bisogno di una bici nuova e che si era fermato. Credo che non avrebbe dovuto fermarsi. Ha perso un sacco di tempo lì" ha commentato il CT del Belgio.

Pauwels ha ammesso che Evenepoel ha commesso degli errori per una crisi di nervi dopo il primo episodio negativo e che la sua seconda bici, in realtà non aveva niente di diverso dalla prima.

"In quel momento è stato difficile per Remco accettare cose al di fuori del suo controllo, il che è molto umano. Anch'io sono stato un ciclista: se hai pedalato per mezz'ora su una bici con la sella inclinata, spesso hai la sensazione che anche con una bici nuova la sella non sia giusta. Anche se non è così" ha dichiarato Pauwels, che comunque si è detto soddisfatto e orgoglioso per la prestazione e il risultato portato a casa dalla sua squadra. "Quando vedi la prestazione di Pogacar, capisci che sarebbe stato difficile vincere il titolo" ha ammesso Pauwels.