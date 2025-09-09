Quando manca ancora un mese abbondante al termine della stagione 2025, il mondo del ciclismo professionistico è già proiettato anche a quello che accadrà nel 2026. Il mercato è in piena evoluzione. Molte trattative importanti sono state già definite, ma restano ancora delle situazioni da chiarire. Dopo l'annuncio del super colpo messo a segno dalla RedBull Bora con l'ingaggio di Remco Evenepoel, è arrivata la conferma che il campione olimpico porterà con sè uno dei suoi gregari più forti, Mattia Cattaneo. La grande protagonista di questi ultimi giorni di mercato del ciclismo è stata però la Decathlon CMA CGM.

Spinta da un consistente aumento di budget, la squadra francese ha confermato l'arrivo di ben sette corridori, tra i quali spicca Olav Kooij, che con il nuovo contratto diventerà il velocista più pagato della storia del ciclismo.

Ciclismo, anche Benoot e Andresen alla Decathlon

L'evoluzione della Decathlon CMA CGM sarà una delle novità più interessanti della prossima stagione del ciclismo professionistico. La squadra francese sta iniziando un nuovo ciclo dopo la ventennale avventura con la AG2R. Decathlon ha acquisito il controllo della società di gestione del team, e con l'ingresso del secondo sponsor CMA CGM punta a diventare in breve uno dei top team del gruppo.

La punta di diamante della squadra sarà Olav Kooij, il velocista olandese che alla Visma era chiuso da un progetto che punta soprattutto alla vittoria delle corse a tappe.

Con l'ingaggio di un uomo vincente come Kooij, la Decathlon ha lanciato un chiaro segnale su quello che potrà essere il suo futuro. Il corridore olandese ha firmato un ricco triennale, con un ingaggio di circa tre milioni di euro a stagione che lo fa diventare il velocista più pagato di tutta la storia del ciclismo.

Gli altri nuovi corridori annunciati dalla Decathlon CMA CGM sono Tiesj Benoot, Tobias Lund Andresen, Daan Hoole, Cees Bol, Robbe Ghys e Antoine L'Hote, giovane promosso dal vivaio interno.

Cattaneo segue Evenepoel

La RedBull Bora sta invece continuando a costruire il suo progetto soprattutto intorno alle corse a tappe. Messo a segno il colpo Evenepoel, la squadra tedesca ha rafforzato il suo gruppo per i grandi giri con un esperto gregario del campione olimpico, Mattia Cattaneo.

Già al servizio di Evenepoel alla Soudal Quickstep, il bergamasco seguirà il belga in questa nuova avventura. La RedBull farà passare al ciclismo pro anche un giovane talento proveniente dal vivaio interno, Luke Tuckwell, secondo al Giro d'Italia Next Gen.

La RedBull avrà un gruppo con tanti potenziali leader per le gare a tappe. Oltre a Evenepoel, resteranno Jai Hindley, Florian Lipowitz e Giulio Pellizzari, mentre appare in forse la posizione di Primož Roglič. Il campione sloveno è ancora sotto contratto con la RedBull, ma i rumors dell'ambiente del ciclismo indicano un probabile addio.

"Da quello che sento in giro nel gruppo, c'è un importante trasferimento in programma, e si tratta di Primož Roglič" ha rivelato Thijs Zonneveld nel podcast In de Waier.

La posizione di Primož Roglič e quella di Juan Ayuso, che ha rescisso il contratto con la UAE, restano i grandi dubbi di questo mercato del ciclismo.

Infine, diversi corridori italiani hanno definito un cambio di squadra in vista del 2026. Andrea Vendrame passerà al Team Jayco AlUla, che perderà Filippo Zana, destinato alla Soudal Quickstep.