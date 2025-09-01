Il ciclismo professionistico si avvia al finale di stagione con un altro mese particolarmente intenso. Settembre propone tanti appuntamenti importanti, dalla parte finale della Vuelta Espana ai Mondiali, che per la prima volta sbarcano in Africa, passando per la trasferta canadese con il rientro di Pogacar, le classiche italiane e il Tour of Britain dove si rivedrà Evenepoel e darà l'addio Geraint Thomas.

Ciclismo, Evenepoel rientra al Tour of Britain

Il mese di settembre inizia con il Tour of Britain, in programma da martedì 2 a domenica 7. Il percorso prevede le prime tre tappe per velocisti, poi due arrivi su brevi salite e un'ultima giornata in Galles su un percorso misto.

La corsa segnerà l'addio al ciclismo di Geraint Thomas, uno dei veterani del gruppo, che potrà godersi un'ultima giornata in gruppo sulle strade gallesi di casa.

Nelle volate sarà particolarmente interessante vedere la super coppia della Visma composta da Kooij e dall'astro nascente Brennan. L'altro grande motivo di interesse della corsa è il rientro di Remco Evenepoel, assente dal ritiro al Tour de France.

Contemporaneamente al Tour of Britain si correrà la seconda settimana della Vuelta Espana, che poi proseguirà fino al traguardo finale di Madrid di domenica 14 settembre.

Domenica 7 ripartirà anche la stagione italiana del ciclismo, con il Gp Industria e Artigianato di Larciano, prima di una lunga serie di semiclassiche che punteggiano l'ultimo mese di corse.

In rapida sequenza si correranno anche il Giro della Toscana - Memorial Martini, il Gp Peccioli Coppa Sabatini, il Memorial Pantani, il Trofeo Matteotti e il Giro di Romagna.

Intanto, il calendario del ciclismo World Tour si sposterà in Canada per le due ormai consuete corse del Gp Quebec e Gp Montreal, in programma venerdì 12 e domenica 14. E' qui che è fissato il rientro di Tadej Pogacar, che troverà tra gli altri avversari anche Van Aert, De Lie, Onley e Lipowitz.

Pogacar ai Mondiali da favorito

Con qualche appuntamento minore, come il Giro del Lussemburgo e il Gp di Vallonia a fare riempitivo, l'attenzione si concentrerà poi sui Mondiali di ciclismo. La rassegna iridata offrirà un'edizione del tutto speciale, visto che per la prima volta si correrà nel continente africano, in Ruanda.

Si partirà domenica 21 con le cronometro, che proseguiranno fino al 24, giorno della staffetta mista. Dal 25 iniziano le gare in linea, che si concludono il 28 con la corsa degli elite, in cui Pogacar va a caccia del bis iridato partendo da gran favorito.

Tutte le corse principali del mese, Vuelta, Tour of Britain, Gp Quebec e Montreal, Mondiali, saranno trasmesse da Eurosport e Discovery Plus. La Rai offrirà le gare italiane e i Mondiali.

Ecco le corse del ciclismo di settembre con i canali che le trasmetteranno.