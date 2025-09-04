Non inizia nel migliore dei modi l'avventura della nazionale del Belgio verso i Mondiali di ciclismo, in programma in Ruanda dal 21 al 28 settembre. Il nuovo CT, Serge Pauwels, subentrato a Sven Vanthourenhout, ha presentato le sue scelte, ma ha ammesso che la composizione della squadra è stata segnata da diverse difficoltà. Alcuni corridori di spicco, che il CT avrebbe voluto portare in Ruanda, hanno rifiutato la convocazione. Tim Wellens, che avrebbe dovuto rappresentare uno dei punti di riferimento nei piani di Pauwels, aveva però già comunicato a inizio stagione di non essere interessato A questa defezione se ne sono aggiunte altre, costringendo Pauwels a mettere insieme una formazione più debole del previsto.

'I corridori sanno come pianificare la stagione'

Il Belgio andrà ai Mondiali di ciclismo in Ruanda con una formazione costruita intorno a un unico leader, Remco Evenepoel, ma con meno qualità del previsto intorno al campione della Soudal Quick-Step.

Nella conferenza stampa di presentazione della squadra, il CT Serge Pauwels non ha potuto glissare sulle domande che riguardavano alcuni grandi assenti. Tim Wellens, Wout van Aert e Maxime Van Gils erano tutti parte del progetto disegnato a tavolino dal CT, ma hanno detto no alla convocazione.

"Bisogna rispettare la loro decisione. Ho cercato di convincerli, ma la scelta spettava a loro", ha commentato Pauwels. "A Wellens era già chiaro a gennaio che sarebbe stata una stagione difficile.

Wout van Aert ha deciso di saltare i Mondiali a causa dell'accumulo di tante gare. Ho detto a Wout che la salita del circuito è quasi identica a quella di Montmartre, dove ha vinto al Tour, ma i corridori sanno esattamente cosa vogliono e come pianificano la loro stagione", ha dichiarato Pauwels con un po' di amarezza.

'Remco è molto motivato'

Questa situazione ha ridotto la qualità complessiva della nazionale del Belgio, ma ha anche sgombrato ogni dubbio sulla leadership Remco Evenepoel. "È chiaro che c'è un leader. Questo potrebbe anche semplificarmi il lavoro. Andremo in Ruanda per diventare campioni del mondo con Remco, e abbiamo una squadra molto forte su tutti i fronti", ha commentato il CT Pauwels, spiegando di aver visto bene Evenepoel dopo il ritiro al Tour.

"È molto motivato. I segnali in allenamento sono buoni e quando parla con sicurezza, di solito è davvero bravo", ha raccontato Pauwels, che vede Evenepoel pronto alla difficile sfida con Pogačar. "C'è una possibilità di batterlo, ma è difficile stabilire una percentuale. Parte con ambizione e ha una possibilità, anche se Pogačar è probabilmente il favorito", ha commentato Pauwels.

Insieme a Remco Evenepoel, il Belgio sarà ai Mondiali di ciclismo con Xandro Meurisse, Cian Uijtdebroeks, Ilan Van Wilder, Victor Campenaerts, Tiesj Benoot, Florian Vermeersch e Quinten Hermans.