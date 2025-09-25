Mentre i Mondiali di ciclismo entrano nella seconda fase, quella dedicata alle prove in linea, nel dietro le quinte proseguono le trattative del ciclomercato in vista della stagione 2026. L'ultimo colpo ufficializzato riguarda uno dei talenti più promettenti della nuova generazione, lo sloveno Jakob Omrzel. Già etichettato come l'erede di Tadej Pogačar, il 19enne di Novo Mesto è stato blindato dal Team Bahrain. Omrzel ha già corso in questa stagione nel vivaio della squadra mediorientale e, nonostante la sua giovane età, debutterà nel World Tour già nel 2026.

Il ragazzo, vincitore quest'anno del Giro d'Italia Next Gen, ha già dimostrato di avere le idee chiare sul percorso da seguire per il suo futuro. "Se continuerò a dimostrare dedizione e impegno, un giorno potrò lottare per il podio dei grandi giri", ha dichiarato Omrzel, confermando la sua promozione al team World Tour.

Omrzel, nel ciclismo dei grandi a vent'anni

Jakob Omrzel è uno dei talenti di una generazione che promette di riscrivere presto le gerarchie del grande ciclismo. Insieme ai coetanei Jarno Widar, Paul Seixas, Lorenzo Finn, il giovane sloveno ha destato una particolare impressione in questa sua prima stagione nella categoria Under 23. Omrzel si è subito preso un posto tra i più forti, ha vinto il Giro d'Italia Next Gen e una delle classiche storiche del ciclismo giovanile, il GP Capodarco.

Grazie a queste prestazioni, il 19enne sloveno ha convinto il Team Bahrain a promuoverlo subito nella squadra World Tour fin dal 2026. "Il grande sogno di ogni giovane ciclista è quello di diventare un giorno un corridore professionista, e io non faccio eccezione", ha commentato Omrzel. "Avere l'opportunità di fare questo passo dopo solo la mia prima stagione nella categoria Under 23 è qualcosa di indescrivibile per me", ha continuato Omrzel, che si è mostrato fiducioso e ambizioso per il suo futuro nel grande ciclismo del WT.

"Quest'anno ho già avuto l'opportunità di cimentarmi a livello professionistico in alcune gare e questo mi ha dato ancora più motivazione e voglia di guardare al futuro.

Continuando a dimostrare la mia dedizione e il mio impegno nei confronti della squadra avrò più opportunità di ottenere buoni risultati e di lottare per il podio nei grandi giri" ha dichiarato Jakob Omrzel.

Ayuso: 'Con la Lidl-Trek per diventare la squadra numero uno'

L'altra notizia importante del ciclomercato è la conferma del passaggio di Juan Ayuso dalla UAE alla Lidl-Trek, un colpo nell'aria da giorni ma che ora è stato ufficializzato. Dopo la turbolenta avventura con la UAE, chiusa con una rottura consumata durante la Vuelta España, Ayuso conta di trovare un ambiente ideale in casa Lidl-Trek e contribuire all'assalto del team di Luca Guercilena alle vette del ciclismo mondiale.

"Sono incredibilmente emozionato, entrare nella Lidl-Trek dà il via a un nuovo capitolo della mia carriera", ha dichiarato Ayuso, che ha firmato un contratto di cinque anni.

"Guardandola da fuori, la squadra ha costruito una forte identità, con molta unità e ambizione. La Lidl-Trek vuole diventare la squadra migliore al mondo e voglio dare il mio apporto a questo successo", ha concluso Ayuso.