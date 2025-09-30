Neanche il tempo di mandare in archivio i Mondiali in Ruanda, e il ciclismo professionistico è già pronto a ripartire con un nuovo evento. Dal 1° al 5 ottobre si corrono in Francia, nei dipartimenti del Drôme e dell'Ardèche, gli Europei di ciclismo. La rassegna continentale ha una storia fresca per quanto riguarda le categorie èlite, di appena una decina d'anni, ma sta riscuotendo un successo crescente con il passare del tempo. Dopo qualche edizione un po' in sordina, gli Europei di ciclismo stanno trovando il loro spazio e un interesse anche sorprendente da parte dei campioni più affermati.

Quest'anno, le corse degli élite godranno di una starting list che non ha nulla da invidiare a quella di un Mondiale o di una classica monumento. Nella cronometro vedremo infatti il riconfermato campione del mondo Evenepoel contrapposto a Ganna e Tarling, mentre nella gara in linea si assisterà ad un'inedita sfida tra Pogačar e Vingegaard, i due grandi rivali di tanti Tour che finalmente si incroceranno anche in una corsa di un giorno.

Europei, sei crono in una sola giornata

Il programma degli Europei di ciclismo è strutturato su cinque giorni di gara particolarmente intensi. Le cronometro individuali sono state accorpate in un'unica giornata, mercoledì 1° ottobre, ben sei corse una dopo l'altra tra le categorie juniores, under 23 e élite.

Giovedì 2 ottobre è invece dedicato alle staffette miste, con una prova riservata alla categoria juniores e una a quella élite.

Da venerdì cominceranno le gare in linea, anche qui con un programa molto serrato. Venerdì 3 correranno le categorie juniores e le donne under 23. Il sabato mattina sarà dedicato agli under 23, mentre al pomeriggio toccherà alle donne élite. Infine, la conclusione è con la corsa èlite maschile, che chiuderà il programma degli Europei di ciclismo domenica 5 ottobre, con il via alle ore 11.

Il percorso delle cronometro élite è di 24 km sia per gli uomini che per le donne. E' un tracciato scorrevole, ma con un ultimo chilometro in salita al 5-6%. Tra gli uomini i favoriti sono Evenepoel, Ganna, Tarling, Kung, Bissegger, Hoole, tra le donne Reusser, Henderson, Labous e Bredewold.

Sarà da valutare che impatto avrà il lungo viaggio dal Ruanda alla Francia per quei corridori reduce dai Mondiali, come Evenepoel e Reusser.

Percorso impegnativo con la salita di Val d'Enfer

Le corse in linea presentano un circuito finale con la salita di Val d'Enfer, un chilometro e mezzo al 10%. Tra le donne sono attese Ferrand-Prèvot, Longo Borghini, Reusser e Niewiadoma, tra gli uomini c'è grande attesa per l'inedita sfida tra Pogacar e Vingegaard, ma sarà al via anche Evenepoel.

GLi Europei di ciclismo saranno trasmessi in diretta sia dalla Rai, su Rai Sport e Rai 2, che su Eurosport, raggiungibile sulle piattaforme Discovery Plus, Tim Vision, Dazn e Prime Video, ma solo per quanto riguarda il programma delle gare élite.

Ecco il programma degli Europei di ciclismo con gli orari di inizio di tutte le gare.

1 ottobre

09:30 - cronometro individuale - Donne juniores

10:45 - cronometro individuale - Uomini juniores

12:00 - cronometro individuale - Donne U23

12:45 - cronometro individuale - Uomini U23

14:20 - cronometro individuale - Donne élite

15:45 - cronometro individuale - uomini élite

2 ottobre

11:00 - Staffetta mista Juniores

14:30 - Staffetta mista Elite

3 ottobre

09:00 - Corsa in linea - Donne U23

12:40 - Corsa in linea - Donne juniores

15:35 - Corsa in linea - Uomini juniores

4 ottobre

09:00 - Corsa in linea - Uomini U23

14:00 - Corsa in linea - Donne élite

5 ottobre