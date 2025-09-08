Remco Evenepoel riesce sempre a far parlare di sè nel mondo del ciclismo, sia per le sue prestazioni che l'atteggiamento spesso sopra le righe. Dopo il ritiro dal Tour de France, il campione olimpico di Parigi 2024 è tornato in gruppo al Tour of Britain, che si è corso da martedì 2 a domenica 7 settembre. Le prime tre tappe si sono concluse con sprint di gruppo, due dei quali vinti da Koiij e uno da Brennan. Dalla quarta tappa il percorso si è fatto più mosso e anche Evenepoel è entrato in azione. Il belga è riuscito a vincere a The Tumble, arrivo in leggera salita della quinta frazione.

Evenepoel ha battuto Thomas Gloag e Oscar Onley in uno sprint ristretto, ma poco prima della volata si è fatto notare anche per una palese quanto pericolosa scorrettezza ai danni di Mathys Rondel, corridore francese della Tudor. Indispettito per la condotta di gara degli altri corridori, Evenepoel ha frenato bruscamente rischiando di provocare una caduta, e per questo è stato poi multato e penalizzato dalla giuria.

#TourofBritain 🇬🇧 / Comportement insupportable de la part de 🇧🇪 Remco Evenepoel (SOQ), ce genre d’acte doit être sanctionné. #LesRP pic.twitter.com/ihhyTUERiU — Renaud Breban (@RenaudB31) September 6, 2025

Evenepoel troppo nervoso, Rondel rischia la caduta

L'episodio incriminato è avvenuto sabato 6 settembre nella quinta tappa del Tour of Britain.

Sulla salita finale c'è stato un attacco di Pavel Sivakov, Oscar Onley e Afonso Eulàlio, che hanno guadagnato qualche decina di metri. Evenepoel ha cercato di lanciare l'inseguimento del gruppo, ormai ridotto a una ventina di corridori. Il belga si è però indispettito per l'atteggiamento passivo degli altri corridori, che non hanno collaborato con lui, forse solo perchè messi in difficoltà da quel ritmo così sostenuto.

Come spesso gli succede in queste occasioni, Evenepoel si è lasciato andare ad una reazione plateale. Il belga ha frenato bruscamente, rischiando di far cadere i corridori che lo seguivano. Per fortuna, Mathys Rondel, che era alla sua ruota, ha avuto la prontessa di evitare il contatto e così tutto si è risolto senza incidenti.

Sivakov, Eulàlio e Onley sono stati poi raggiunti e Evenepoel ha vinto in volata davanti a Gloag e lo stesso Onley.

Lodewijck: 'Decisione giusta'

Nel dopo corsa, il gesto di Evenepoel è stato valutato dalla giuria, che ha deciso di intervenire contro il campione olimpico. La vittoria del belga è stata confermata, perchè la frenata è stata valutata come un episodio precedente allo sprint. A Evenepoel è stata comminata una multa di 100 franchi svizzeri e una penalizzazione di 10 punti nella classifica UCI. Il suo Ds Klaas Lodewijck ha chiuso l'episodio dichiarando che "la decisione della giuria è stata giusta".

Il Tour of Britain si è poi concluso domenica 7 settembre con la sesta tappa. La corsa si è decisa con una volata di gruppo che ha visto nuovamente sfrecciare Olav Kooij, vincitore davanti a Samuel Watson e Fred Wright.

La classifica generale è andata a Romaine Gregoire, con 2'' su Evenepoel e 4 su Alaphilippe.