Ancora una volta gli azzurri della pallavolo hanno dimostrato in campo la propria classe, conquistando l’accesso alla finale dei Campionati del Mondo 2025. La nazionale italiana è riuscita a vincere la semifinale contro la Polonia con il netto punteggio di 3-0, realizzando una prestazione praticamente perfetta contro degli avversari di grande livello. Gli azzurri proveranno a difendere il titolo iridato nell’atto conclusivo contro la Bulgaria, in programma domenica 28 settembre alle ore 12.30 italiane presso la SM Mall of Asia Arena di Pasay, nelle Filippine.

La finale tra Italia e Bulgaria sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai 2, in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su DAZN e VBTV.

Azzurri in finale ai Mondiali: le statistiche

L’Italia accede per la seconda volta consecutiva alla finale dei Campionati del Mondo, la sesta della storia. La prima fu nel 1978 a Roma quando arrivò l’argento, poi ci furono i tre ori consecutivi nel 1990 a Rio de Janeiro, nel 1994 ad Atene e nel 1998 a Tokyo, mentre l’ultima è quella del 2022 a Katowice con un altra medaglia l’oro. In questi precedenti gli azzurri non avevano mai affrontato la Bulgaria, quindi quella di quest’anno nelle Filippine sarà una finale inedita. Chi invece è ormai abituato a giocare le finali iridate è Ferdinando De Giorgi che parteciperà alla sua quinta finale: tre da giocatore dal ‘90 al ‘98 e le ultime due da commissario tecnico.

Inoltre l’Italia potrebbe puntare ad una clamorosa doppietta, con la conquista della medaglia d’oro ai Mondiali nello stesso anno sia in ambito maschile che in quello femminile. Si tratterebbe di un'impresa storica, che porterebbe in modo definitivo il movimento pallavolistico italiano ai vertici.

L’Italia si gioca il titolo contro la Bulgaria: il cammino degli avversari

La Bulgaria torna a giocarsi una finale ai Mondiali a distanza di 55 anni da quella del 1970, quando fu sconfitta dall’allora Germania dell’Est. La nazionale allenata dal tecnico italiano Gianlorenzo Blengini è riuscita in questa impresa grazie al successo in semifinale contro la Repubblica Ceca con il punteggio di 3-1 (25-20, 23-25, 25-21, 25-22).

In questa rassegna iridata la Bulgaria ha sorpreso, presentandosi al sorteggio in terza fascia, numero 19 del ranking, e arrivando fino alla finale. Per la squadra di Blengini sono arrivate prestazioni convincenti fin dal girone, vinto grazie ai successi per 3-0 contro Germania e Cile, oltre a quello al tie-break contro la Slovenia. Nel tabellone principale la Bulgaria ha battuto 3-0 il Portogallo agli ottavi, poi nei quarti c’è stata la difficile sfida agli Stati Uniti, superati 3-2 al tie-break con una clamorosa rimonta, che li ha portati da due set di svantaggio al successo.