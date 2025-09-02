Tra Juan Ayuso e la UAE Emirates si è consumato un divorzio che era nell'aria da tempo, ma che continua a far discutere nel mondo del ciclismo e a lasciare dietro di sé una scia di polemiche. Il corridore spagnolo e la squadra emiratina erano già da tempo in rotta. Ayuso è stato scavalcato da diversi compagni nelle gerarchie interne, che regolano le leadership nelle grandi corse a tappe, ed è apparso troppo individualista per integrarsi nel lavoro di squadra a cui la UAE è abituata.

Dopo lunghi mesi di attriti e alti e bassi, la UAE ha approfittato del primo giorno di riposo della Vuelta España per annunciare la rescissione consensuale del contratto di Ayuso.

Nel comunicato con cui la squadra ha confermato la separazione, sono comparse anche alcune dichiarazioni di circostanza del corridore, che ha ringraziato il team, lo staff e i compagni di squadra. Lo stesso Juan Ayuso, però, si è detto molto contrariato per i tempi e le modalità dell'annuncio fatto dalla UAE. Secondo il corridore, la notizia sarebbe dovuta rimanere segreta fino al termine della Vuelta, e questa brutta sorpresa gli ha dato lo spunto per lanciare pesanti accuse alla squadra. "Sono stato trattato in modo irrispettoso più volte dalla dirigenza. È stata una dittatura", ha dichiarato Ayuso.

Ayuso: 'La UAE vuole danneggiare la mia immagine'

Il comunicato con cui la UAE Emirates ha annunciato la rescissione consensuale del contratto di Juan Ayuso, che era valido fino al 2028, è arrivato nella serata del 1° settembre, nel giorno di riposo della Vuelta España, in cui il corridore è attualmente impegnato.

Stamani, al via della decima tappa della corsa, Ayuso è stato raggiunto dalla stampa locale e ha rilasciato delle pesanti dichiarazioni contro la squadra, sia per il modo in cui è stata data la notizia della rescissione, sia per quanto accaduto negli ultimi mesi.

"Non capisco perché la UAE abbia rilasciato questa dichiarazione senza avvisarmi", ha sottolineato Ayuso a Cadena Cope. "Vogliono danneggiare la mia immagine. Sono stato trattato in modo irrispettoso dalla dirigenza più e più volte. È stata una dittatura", ha commentato il corridore spagnolo.

'Almeida si è scusato'

Ayuso ha accusato la sua squadra di aver strumentalizzato la dichiarazione rilasciata da Almeida al termine della tappa di domenica a Valdezcaray.

Il portoghese, leader della UAE alla Vuelta, si era lamentato per lo scarso supporto avuto dai compagni e queste parole erano sembrate un chiaro richiamo ad Ayuso. "Ho già parlato con João e si è scusato. Nonostante quanto detto, il rapporto con Almeida è buono e merita tutto il supporto che posso dargli. Proprio come il resto dei miei compagni di squadra. Avrei voluto un buon risultato con la squadra, ma a volte non funziona quando tutto è a senso unico", ha commentato Ayuso.

Sancito l'addio alla UAE Emirates, resta da ufficializzare il futuro di Juan Ayuso. Il corridore sembra vicino al passaggio alla Lidl-Trek, una squadra in cui avrebbe un ruolo più centrale, ma che lo costringerebbe comunque a smussare certi individualismi che sono apparsi in questi anni travagliati alla UAE Emirates.