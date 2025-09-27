Dopo una settimana di corse appassionanti, i Mondiali di ciclismo arrivano al loro ultimo atto, la corsa in linea degli uomini élite. Si corre domenica 28 settembre, per un appuntamento che è il più atteso e prestigioso della settimana iridata, quello in cui molti appassionati identificano ancora l'intero evento. La corsa si snoda su un percorso molto impegnativo, diverso da quello delle altre prove in linea, che tocca anche Il Mont Kigali e il Mur de Kigali. Nonostante la difficile giornata vissuta nella cronometro di domenica scorsa, il grande favorito resta Tadej Pogačar.

La corsa preannuncia una grande sfida con un agguerrito Evenepoel, ma anche gli azzurri, capitanati da Giulio Ciccone sono attesi ad una corsa da protagonisti.

Percorso con oltre 5.000 metri di dislivello

La corsa in linea élite maschile dei Mondiali di ciclismo in Ruanda si corre domenica 28 settembre. Il percorso, disegnato a Kigali e dintorni, misura 267 chilometri e scala oltre 5.400 metri di dislivello. Rispetto alle gare in linea delle categorie femminili e giovanili, il tracciato prevede un'interessante variante. La prima parte prevede nove giri del circuito cittadino di Kigali, lo stesso già visto nei giorni scorsi.

A metà corsa, il gruppo lascerà però questo anello per percorrere un giro più grande, che prevede anche le scalate al Mont Kigali, una salita di sei chilometri, e il Mur de Kigali, una rampa di 400 metri simile ai tipici muri fiamminghi.

Si tornerà infine nel circuito cittadino per altre sei tornate. Questo anello prevede le brevi salite di Kigali Golf, 800 metri all'8%, e Cote de Kimihurura, 1300 metri al 6% in pavè. Quest'ultima difficoltà termina in vista dell'ultimo chilometro, ma anche il finale continua a salire in maniera più leggera.

La corsa scatterà alle 9:45 di domenica 28 settembre. Rai Sport sarà in diretta dalle 9.40, per poi passare su Rai 2 dalle 14:30, con la telecronaca della coppia Rizzato - Ballan.

Ci sarà la diretta integrale anche su RaiPlay. Eurosport, fruibile su Discovery Plus, TimVision, DAZN e Prime Video, inizierà alle 9:30 per andare fino all'arrivo con la telecronaca del trio Gregorio - Magrini - Moser.

La sfida di Evenepoel a Pogačar

Tadej Pogačar è il favorito numero uno della corsa, anche se rispetto ad una settimana fa la sua vittoria appare meno scontata, vista l'opaca prestazione nella cronometro. Lo sloveno dovrà fare i conti anche su una nazionale che, al di là delle individualità di Roglic e Mohoric, non ha certo la profondità delle altre squadre. Remco Evenepoel ha il ruolo del grande sfidante e dopo la crono appare più motivato che mai. Il suo Belgio è molto più forte della Slovenia, e contrariamente ad altre occasioni non ci saranno leadership condivise o gerarchie da chiarire.

Remco potrà contare su un gruppo forte, e che non ha delle alternative credibili per cercare il risultato pieno.

Tra gli altri uomini che potranno essere tra i protagonisti sono attesi soprattutto Isaac Del Toro e Tom Pidcock, ma anche Richard Carapaz, Juan Ayuso, Mattias Skjelmose, Julian Alaphilippe, Ben Healy e Jay Vine. L'Italia sarà guidata da Giulio Ciccone, reduce da una Vuelta di alti e bassi, ma sempre molto convincente nelle ultime classiche impegnative come Giro della Lombardia e Liegi, che presentano percorsi simili a quello di Kigali. Gli azzurri sono in corsa con i seguenti corridori e numeri di gara: